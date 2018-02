Antonia María Horrach Moyá (Palma, 1968) pertenece a una dinastía de empresarios turísticos. Es directora de imagen del grupo familiar HM Hotels y también encabeza el estudio AM29. Se ha responsabilizado de los establecimientos en Mallorca y en la isla caribeña de Holbox, nueva meca del turismo selecto. Y un día decidió que no necesitaba teñirse las canas.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Se ha diseñado usted a sí misma?"

—En esta sociedad siempre intentan diseñarte, forma parte de la estructura social en la que vivimos. Te van modelando de forma sutil, casi sin que te enteres. Cuando ves el peligro y tu enfoque cambia, te das cuenta de que solo hay un camino. Ser tu misma, caminar hacia tu verdadero Ser. Si amas la libertad no dejas que nadie diseñe tu vida.

—¿Los turistas son indiferentes a la decoración del hotel donde se alojan?

—Depende de la sensibilidad que tengan los turistas. Cada uno recibe lo que está dispuesto a captar, y cada percepción es única y respetable.

—¿Qué imagen quiere dar usted?

—Jajaja€ Invisible. No quiero dar ninguna imagen, quiero Ser. Valoro más el mundo interior que el exterior. La imagen forma parte del exterior y es importante en la medida en que no te atrapa.

—¿Qué imagen quiere que den sus hoteles?

—Una simplicidad elegante. La simplicidad requiere menos ego y más imaginación, menos complicación y más creatividad, menos glamour y más gratitud. Obliga a prestar menos atención a las apariencias y mas atención a lo esencial.

—Por favor, no más tela de llengos, estamos saturados de autenticidad.

—Amo lo bello, lo útil y lo natural y si es local entonces ya tengo el todo. Respeto a los artesanos y apoyo la artesanía local, que une los valores con la vida.

—¿Es feminista o de derechas?

—Evidentemente que soy feminista y universal. Cuando dejemos de separar, dividir y segmentar, cuando seamos, vivamos y practiquemos la unidad, nuestras vidas darán un cambio inimaginable.

—No importa lo bien que disimule, es usted hotelera.

—La vida es un viaje. Yo he decidido que mi vida sea un peregrinaje, no un viaje turístico. Acepto los regalos de la vida tal como se me ofrecen y los celebro, no hay nada de que quejarse. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar a mi destino.

—Con el orientalismo que desprende, casi me atrevo a adivinar su próximo viaje.

—Mi viaje siempre está ocurriendo en el momento presente, viajes internos o externos que contienen oriente y occidente.

—¿La decisión más difícil es no teñirse el cabello cuando llegan las canas?

—La decisión mas fácil es ser tú misma. Volver a mi color natural supone una liberación. Estas decisiones estan muy relacionadas con patrones sociales, con la educación recibida. La concepción del cuerpo como un fin y no como un medio provoca dudas, miedos,€ son cargas que llevamos encima. ¿Blanco? Sí, es un color como cualquier otro, ¿por qué no? Depende de la mirada de cada uno.

—Su firma HM Hotels ha convertido la isla de Holbox del Caribe mexicano en una Mallorca virgen.

—En un espacio todavía salvaje como la isla de Holbox, el respeto a la naturaleza determinará el éxito o el fracaso de la relación humana con el medio ambiente.

—¿Quién ha decorado su casa?

—La vida la ha ido creando. Ha evolucionado conmigo misma, con mi familia.

—No hay nada menos mallorquín que un alemán imitando el estilo mallorquín.

—No hay una sola verdad, y tenemos que aceptar y respetar las verdades de los demás.

—¿Le molesta que la piropeen?

—Todo lo que sale del corazón, de la bondad, es bienvenido. Creo que en esta tierra nos hemos educado en la baja autoestima, así que nos va muy bien que aprecien nuestras cualidades, nuestra belleza y nuestros valores, lo que medimos y lo que sentimos.

—¿Qué hotel de Mallorca envidia?

—El que nunca se hará.

—Antonia María Horrach y Rosario Nadal, ¿vidas paralelas?

—En absoluto. Nos une una amistad desde la infancia. Valoro la amistad que se desarrolla sin expectativas, la que siempre dice sí.

—Dirige un estudio de diseño, ¿le gustaría trabajar para Ikea?

—Trabajo cada día para ser mejor persona. El para qué y el cómo son para mí detalles sin importancia.

—¿Por qué dejó una huella tan profunda María Darder, a la que usted acompañó hasta el final?

—Porque era una mujer AUTÉNTICA, con todas las mayúsculas.

—¿En qué lugar de la Mallorca saturada le gustaría intervenir?

—Me gustaría que mañana mismo se declarara una ley que protegiera cualquier lugar de nuestro territorio. Escuchemos al corazón.