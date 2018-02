La Federación de Caza suspende el torneo balear de tiro al pichón en Valencia

La Federación Balear de Caza ha decidido suspender los Campeonatos de Baleares de Tiro al Pichón y Tiro a la Codorniz que se iban a celebrar los días 23 y 24 de marzo en la Comunidad Valenciana, ante la prohibición del Govern de las Illes Balears a raíz de la Ley de Bienestar Animal que prohíbe las competiciones con animales vivos y su posterior muerte.

Pedro Bestard, presidente de la Federación Balear de Caza, aseguró ayer que "el motivo que nos ha llevado a suspender los campeonatos es la presión que se está ejerciendo desde el Govern a la Generalitat Valenciana y desde ésta a los cazadores de esa comunidad. Preferimos suspenderlas y que se salgan con la suya ahora, antes que insistir y perjudicar a un colectivo valenciano que hasta que salió esta noticia no tenía problema alguno de este tipo".

Este periódico adelantó las intenciones de los tiradores isleños de marcharse a Valencia para eludir las prohibiciones de la nueva ley. Hace unos días, tanto la Dirección General de Deportes del Govern, en boca de su director general Carles Gonyalons; como José Miguel Moyá, director general de Deportes de la Generalitat, confirmaron que estaban trabajando para impedir los dos campeonatos en tierras valencianas. Entre otras cosas porque la Ley de Bienestar Animal aprobada el pasado mes de agosto por el Parlament prohíbe esta modalidad. Para evitar sanciones, la Federación decidió contratar campos de tiro de Cheste y Llíria y celebrar allí los campeonatos. Era una forma de eludir la prohibición de Balears. El objetivo de los tiradores era que existieran campeones de Balears de las dos modalidades. No obstante, tanto desde el Govern como desde la Generalitat trabajaban para dejar sin validez estos campeonatos.

La presión que está ejerciendo el Govern sobre la Generalitat va en este sentido, explicando que estos campeonatos están prohibidos en nuestra comunidad. Con este argumento, la Dirección General de Deportes de la Generalitat ha advertido a los responsables de los campos de tiro donde se iban a disputar las pruebas.

Ataque al mundo rural



Pedro Bestard, presidente de la Federación se mostró indignado por las prohibiciones impulsadas por el Govern a una actividad que llevaba décadas practicándose en nuestras islas: "Se trata de un ataque más al mundo rural de nuestras islas y a los cazadores, que sufrimos a unos dirigentes sectarios y sometidos por sus partidos a una ideologización que no les permite ni tan siquiera respetar aquello con lo que no coinciden. Se autoproclaman el Govern de la Gent, cuando en realidad son el Govern de la Gent que piensa como ellos, y el Govern contra la Gent que no piensa como ellos. El Govern de la prohibición de todo aquello que no entra en sus parámetros ideológicos, y el que quiere acabar con una parte esencial de nuestras culturas y tradiciones".

La Federación ya estaba preparando todo el dispositivo para que unos 30 tiradores con sus respectivos acompañantes se desplazaran a Valencia. Ahora toda la expedición ha quedado anulada, según los órganos federativos.

Por otra parte, el Consell de Mallorca lleva desde el mes de agosto denegando competiciones de tiro pichón y tiro a la codorniz. Según fuentes del Consell, se han denegado en base a la Ley de Bienestar animal aprobada el pasado mes de agosto.