Vidrios Lafiore cierra su fábrica y se suma al hundimiento industrial

La fábrica de vidrio artesanal Lafiore ha cerrado sus puertas y se ha sumado a la ya larga lista de firmas industriales que han optado por liquidar su producción en las islas. En sus instalaciones de Esporles solo se mantiene abierta la tienda para dar salida al stock de producto durante la temporada turística, mientras que la nave donde se elabora su mercancía y se almacenaba se ofrece en alquiler por 10.000 euros mensuales.

Mantener activa una industria en Mallorca se ha convertido en una misión que cada vez resulta más difícil, según reconoce el administrador de esta firma, Miguel Tortella. Lafiore lleva años atravesando dificultades, lo que la ha llevado a cerrar sus diferentes tiendas (una de ellas estaba en el aeropuerto de Palma) hasta declarar concurso de acreedores a principios de 2017. A finales de ese ejercicio se decidió ya dar por concluida su producción de vidrio y despedir a la plantilla, y en estos momentos solo mantiene activa la tienda situada en las citadas instalaciones de Esporles.

En concreto, ayer mismo se recuperó la actividad en este establecimiento comercial, tras el cierre invernal de dos meses que durante los últimos años se ha venido manteniendo.

¿Es posible recuperar la actividad de Lafiore? Miguel Tortella reconoce que es muy difícil. Sin embargo, deja algunas puertas abiertas, aunque todas ellas todavía sin madurar. Una de ellas es que alguna empresa opte por adquirir la firma y recuperar la producción. Además, se quiere mantener una reunión con los antiguos trabajadores para tantear la posibilidad de constituir una cooperativa y que ellos se hagan cargo de la fábrica. "Pero todo está muy verde todavía" y no hay que albergar falsas esperanzas, se subraya.

De momento, la propiedad de esta firma, que también es titular de Artifoc, sociedad propietaria del inmueble, ha decidido ofrecer en alquiler estas instalaciones que, según se señala en la oferta que aparece en las páginas web en las que se comercializa, incluye 2.000 metros cuadrados construidos y 17.000 de terreno, por un precio de 10.000 euros al mes.

Tortella no oculta que las ventas no han acompañado a la firma durante los últimos años "y los bancos tampoco", lo que llevó a la propiedad a hacer uso de fondos propios para intentar salir adelante. Pero eso no ha permitido salvar a la empresa. Porque pese al elevado número de turistas que la isla ha recibido durante los últimos años, el gasto que éstos realizan "es bajo".

Declive industrial



La liquidación de Lafiore se confirma pocos días después de que Pepsi haya llegado a un acuerdo con su plantilla para cerrar su fábrica de Marratxí el próximo día 15.

El administrador de la firma de vidrio artesanal subraya las enormes dificultades que supone mantener una producción industrial en una isla, y señala como ejemplo el de algunas multinacionales que han cerrado sus instalaciones o el de firmas de calzado que han trasladado sus fábricas fuera del archipiélago. Cuando se pregunta por el plan de reindustrialización presentado recientemente por el Govern, se limita a afirmar que "son solo titulares".