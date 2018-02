El PP vota 'sí' en Mallorca al descuento aéreo del 75% a las 24 horas de su 'no' en Madrid

El PP balear acabó ayer de liarse con respecto al descuento aéreo del 75 por ciento en los vuelos a la península. Después de haber votado este miércoles en contra de la medida en el Senado, los populares votaron ayer en el Consell a favor de exactamente el mismo texto rechazado. Y mientras los senadores del PP balear garantizaban que si hay presupuestos, habrá descuento del 75 por ciento; el presidente del PP de las islas, Biel Company, alertó que, aunque haya presupuestos, "se trata de mucho dinero y no será fácil conseguir": "Se nota que no han hablado con el ministro Montoro".

Los partidos del Pacto, PSIB, Podemos y Més, con la colaboración de El Pi, quisieron aprovechar el rechazo al aumento de la bonificación en la cámara alta para tender una trampa a los populares en el Consell: los cuatro grupos presentaron en el pleno insular exactamente el mismo texto que los senadores del PP balear habían rechazado 24 horas antes. Los populares quedaron en el brete de mantener su postura y ganarse las críticas de Pacto y Pi por oponerse a los intereses de Balears, o rectificar y evidenciar que en el Senado podrían también haber apoyado la iniciativa.

Los populares optaron por la segunda y votaron a favor del mismo texto palabra por palabra del que votaron en contra en el Senado. La paradoja la protagonizó Catalina Soler, que compagina su cargo de senadora con su escaño en el Consell, y que votó en la institución insular a favor del mismo texto que rechazó en el Senado.

"Esto ya da bastante asco"



Según explicó el portavoz del PP en el Consell, Mauricio Rovira, su grupo votó a favor ya que el texto hablaba de incorporar el descuento aéreo en los presupuestos, mientras, señaló, en el Senado se votó en contra debido a que la moción instaba a incorporar el descuento de forma directa. Sin embargo, la moción presentada en el Consell era un calco de la llevada a la cámara alta.

"Queremos este aumento y lucharemos todo lo que haga falta para que se consiga", defendió el portavoz del PP en el Consell. Como respuesta, el portavoz de El Pi en el Consell, Antoni Pastor, preguntó por qué los senadores del PP balear no se desmarcaron en la votación como sí hicieron la pasada legislatura con las prospecciones. "Porque en aquella ocasión había órdenes del PP de aquí", contestó el popular Nofre Ferrer. "¿Me está diciendo que Biel Company les pidió que votaran en contra del descuento aéreo del 75 por ciento?", metió baza el regionalista, en un extremo que los populares insulares negaron.

Y mientras el PP votaba en el Consell a favor de la misma moción que rechazó ayer en el Senado, Company compareció ante los medios para aclarar la postura de su partido respecto a la mejora de la ventaja aérea para los residentes en Balears en los vuelos a la península. El líder de los populares aseguró que "el PP ha defendido, defiende y defenderá" el aumento de la bonificación pero que "sin presupuesto no hay posibilidad de descuento del 75 por ciento" y acusó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de utilizar al senador Francesc Antich para "boicotear la unidad que hay en Balears sobre este tema".

"Ayer en el Senado hubo una triquiñuela cuando lo único que dice el PP es que sin presupuestos no se puede aumentar el descuento", justificó Company el rechazo del PP a la iniciativa en el Senado. "Estamos cansados de este filibusterismo parlamentario, que ya da bastante asco", contraatacó el líder popular al Pacto.

Sin embargo, pese a insistir en que "si el PSOE no apoya los presupuestos no podrá haber descuento del 75 por ciento", Company alertó que "aun así no será fácil - bo- de conseguir". "Se trata de mucho dinero y no será fácil, pero daremos batalla", advirtió el presidente del PP balear.

De hecho, preguntado por las declaraciones del miércoles y de ayer de los senadores Miquel Ramis y Catalina Soler en las que insistieron en que "si hay presupuestos generales, habrá descuento del 75 por ciento", Company les contradijo entre risas señalando que "se nota que no han hablado con el ministro Montoro". "Es muy difícil que el ministro diga algo así. Yo he hablado con él y en ningún momento me ha dicho que sí", explicó Company, que se reunió con el ministro de Hacienda a finales del año pasado.

"Montoro no me ha dicho que sí en ningún momento, pero tampoco me ha dicho que no, y eso es una buena señal", apuntó el líder del PP, para volver a incidir en que antes debe haber presupuestos: "Y para eso necesitamos al PSOE".

"Las islas no son suyas"



Para los socialistas, este argumento se trata de "un chantaje". Así lo interpretó el conseller insular del PSIB, Miquel Ángel Coll, quien además señaló que "es difícil dar apoyo a un presupuesto que ni siquiera has visto porque aún no lo han presentado". "El PP dice que está comprometido con la bonificación del 75 por ciento, pero vota en contra. Sólo votará a favor si lo obligan los socios que encuentre para aprobar unos presupuestos que no ha presentado y que volverán a dejar Balears como un trapo sucio", criticó el expresidente y senador Francesc Antich al PP a través de su cuenta de Twitter.

Las palabras de la senadora Soler en su careo con Esquerra diciendo que "las islas son mías", tuvieron también su réplica en Balears. "No se ponga nerviosa que de todos modos las islas no son suyas", le espetó el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, a la popular. El propio Company admitió que Soler "tal vez no utilizó las palabras más afortunadas".