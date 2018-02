"'El Ico' denunció que en la prisión le hicieron cantar el cara al sol"

'El Ico', el hijo de 'La Paca', llamó a la Policía para denunciar que mientras estaba en prisión un funcionario le había amenazado para que escribiera una carta en la que saliera en defensa de un policía local, implicado en la trama corrupta. En su comunicación el joven aseguró que, al negarse a firmarla, fue maltratado en la prisión y, entre otras cosas, le obligaron a cantar la canción de cara al sol, al tiempo que le obligaban a desnudarse.

Este episodio lo desveló la inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía que atendió las llamadas telefónicas del testigo protegido de la causa de la corrupción en la Policía Local. Una declaración que se realizó en el juicio contra el agente Jaime Garau, exsindicalista, y el funcionario de prisiones, Pedro José Talavera. Ambos están acusados de obligar al joven de Son Banya a firmar una carta, que debía recibir el juez, en la que 'El Ico' desmentía todas las acusaciones que había realizado contra el policía. Los dos acusados, que se enfrentan cada uno a seis años de cárcel, niegan los hechos. El policía local critica que esta causa solo se basa en la declaración "de un narcotraficante", sin que se haya aportado ninguna otra prueba, y asegura que el testigo le denunció porque tuvo con él varias actuaciones profesionales que le perjudicaron.

Garau, que ha estado dos veces en prisión preventiva, niega que hubiera abordado al hijo de 'La Paca' cerca de la cárcel de mujeres para advertirle que fuera con cuidado con las declaraciones que hacía en la causa de la trama de la Policía Local. 'El Ico' declaró varias veces ante el juez Penalva y acusó a un numeroso grupo de agentes, asegurando que le estuvieron extorsionando, exigiéndole dinero, a cambio de no cerrarle el bar que tenía en la calle Joan Miró. Sin embargo, entre estos policías no incluyó nunca a Garau.

La carta



El policía reconoció ayer que supo, a través de otro preso, que existía un rumor de que el testigo había firmado una carta en la que se le exculpaba. Por ello, pidió a su abogado que acudiera al juzgado para interesarse por este documento, que nunca apareció. Por ello, la defensa niega que esta carta exista.

La fiscalía Anticorrupción da una total credibilidad a la versión de 'El Ico', a pesar de su condición de traficante, y asegura que el funcionario de prisiones le presionó para que firmara una carta saliendo en defensa del policía local investigado. Los hechos se sitúan en el mes de febrero de 2017 y el testigo estaba en prisión por el impago de una multa. 'El Ico' asegura que la oferta la recibió nada más ingresar en la cárcel, pero quiso dejar muy claro que él no puede escribir ninguna carta porque es analfabeto. Solo reconoce algunas letras en mayúsculas, pero no las sabe unir. Asegura que llegó a firmarla, bajo presiones, y que el funcionario le recompensó entregándole droga. Sin embargo, aclaró que se negó a enviarla desde el módulo en el que estaba ingresado y se mostró sorprendido cuando ayer le aclararon que la carta no llegó nunca al juzgado.

"Conflictivo y mentiroso"



El funcionario de la cárcel, que terminó en prisión por estos hechos, mantiene que la versión de 'El Ico' no es cierta y niega que le hubiera extorsionado. Quiso dejar claro que no le une ningún tipo de relación con el agente Jaime Garau, ni personal ni profesional, por lo que no tenía ningún sentido que obligara al testigo a firmar esta carta. Garau también negó que tuvieran relación de amistad. Dijo que el funcionario había sido su "carcelero" durante su estancia en la cárcel. Talavera mantiene que 'El Ico' es una persona conflictiva y mentirosa.