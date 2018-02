La Federación de Caza suspende el campeonato de tiro pichón que querían celebrar en Valencia

La Federación Balear de Caza ha decidido suspender los Campeonatos de Baleares de Tiro al Pichón y Tiro a la Codorniz que se iban a celebrar en el mes de marzo en la Comunidad Valenciana, ante la prohibición del Govern de las Illes Balears de llevarlas a cabo en nuestra comunidad. Pedro Bestard, presidente de la Federación, asegura que "el motivo que nos ha llevado a tomar esta decisión es la presión que se está ejerciendo desde el Govern a la Generalitat Valenciana y desde ésta a los cazadores de esa comunidad. Preferimos suspenderlas y que se salgan con la suya ahora antes que insistir y perjudicar a un colectivo que hasta que salió esta noticia no tenía problema alguno de este tipo".

Tal y como adelantó este periódico hace unos días, tanto la Dirección General de Deportes del Govern, en boca de su director general Carles Gonyalons; como José Miguel Moyá, director general de Deportes de la Generalitat, confirmaron que estaban trabajando para impedir el torneo. Entre otras cosas porque la Ley de Bienestar Animal aprobada el pasado mes de agosto por el Parlament prohíbe esta modalidad. Para evitar sanciones, la Federación decidió contratar campos de tiro de Cheste y Llíria y celebrar allí los campeonatos. Era una forma de eludir la prohibición de Balears.

Según Bestard, "se trata de un ataque más al mundo rural y a los cazadores, que sufrimos a unos dirigentes sectarios y sometidos por sus partidos a una ideologización que no les permite ni tan siquiera respetar aquello con lo que no coinciden. Se autoproclaman el Govern de la Gent, cuando en realidad son el Govern de la Gent que piensa como ellos, y el Govern contra la Gent que no piensa como ellos. El Govern de la prohibición de todo aquello que no entra en sus parámetros ideológicos, y el que quiere acabar con una parte esencial de nuestras culturas y tradiciones".