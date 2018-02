Aprueban el decreto de catalán para la Sanidad con el apoyo del 65% de los sindicatos

Con una salva de aplausos ha concluido hoy la reunión de la mesa sectorial de Sanidad que abordaba el espinoso asunto del decreto del catalán en el Servei de Salut y que finalmente fue aprobado con el apoyo de cuatro de los seis sindicatos con representación en este órgano de negociación -sindicato de enfermería (SATSE), técnicos de enfermería (SAE), UGT y CC OO- y el voto en contra de los otros dos, el sindicato médico (Simebal) y el CSIF.

Al término de una reunión que se prolongó durante unas tres horas, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, se ha declarado "contento y satisfecho" con el consenso alcanzado y dispuesto a "comenzar a convocar las oposiciones. Nos alegra que todos los médicos y las enfermeras se puedan presentar a la oferta pública d empleo", ha añadido.

Al ser preguntado sobre las principales quejas presentadas por las fuerzas sindicales, Fuster ha señalado que, básicamente, se ha tratado de rectificaciones en el texto legal que los sindicatos consideraban que podían dar lugar a equívocos. Como por ejemplo que solo se exigirá acreditar el nivel idiomático fijado para cada categoría profesional a los trabajadores que accedan por primera vez a la carrera profesional y no a un empleado que ya tiene reconocido un nivel y opta a pasar al siguiente.

También el Servei de Salut se ha comprometido, como había sugerido el sindicato UGT, a impartir más cursos de catalán en horario laboral y Fuster ha añadido que también se diseñará un plan de acogida para las nuevas incorporaciones que no dominen la lengua cooficial de esta comunidad y que se recuperará el servicio de normalización lingüística en el IB-Salut que funcionó en los años 2002 y 2003 antes de ser eliminado.

Como se recordará, el decreto finalmente aprobado permite presentarse a todo el mundo a las oposiciones que se convocarán en el transcurso de este año y el siguiente sin tener que acreditar ningún nivel de catalán y, para los que se hagan con la plaza pública, se establece una moratoria de dos años para que obtengan el certificado idiomático establecido para cada categoría profesional. En caso de que no lo hagan, el Servei de Salut penalizará a estos trabajados impidiéndoles participar en procesos de movilidad interna en las islas y no permitiéndoles acceder por primera vez a la carrera profesional, complemento salarial que percibe el personal sanitario para recompensar su esfuerzo por formarse y estar al día de los últimos adelantos de su profesión.

El secretario general del sindicato de enfermería (SATSE), Jorge Tera, ha explicado que su formación sindical ha apoyado el decreto del catalán porque se ha solventado la que para ellos constituía la mayor pega: la exclusión de 3.500 profesionales de enfermería de la posibilidad de presentarse a las próximas oposiciones.

Con el anterior decreto, esta categoría profesional debía acreditar estar en posesión del nivel B2 de catalán como condición sin la cual no se podía optar a la oferta pública de empleo. El nuevo texto legal ha rebajado un nivel, hasta el B1, el conocimiento idiomático exigido para este colectivo profesional y, además, no tenerlo no impide presentarse a las oposiciones.

Tera ha considerado que esta rebaja de la certificación idiomático "será un elemento incentivador" para que las enfermeras aprendan el catalán en los dos años establecidos como moratoria. "No es nuestro modelo", ha recalcado, "pero hemos votado a favor haciendo un ejercicio de responsabilidad", ha subrayado.