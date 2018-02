El PP balear se enreda con su rechazo en el Senado al descuento aéreo del 75%

La moción de los socialistas canarios y del expresidente balear y senador Francesc Antich reclamaba reconocer como servicio público esencial el transporte aéreo entre los territorios extrapeninsulares y la península e incluía entre sus puntos que "los Presupuestos Generales del Estado eleven del 50 al 75 por ciento la bonificación del precio de los billetes aéreos, en todos los trayectos entre Canarias, Balears, Ceuta y Melilla con el territorio nacional".

El PP justificó su rechazo a la iniciativa por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. "El Senado no puede comprometer al Gobierno a este aumento cuando todavía no se sabe si habrá presupuestos del Estado", argumentó la senadora del PP por Mallorca, Catalina Soler, que fue la encargada de defender la enmienda presentada por su grupo, que modificaba el texto para limitar la iniciativa a que el Gobierno "estudiara" el aumento sin tampoco fijarlo en el 75 por ciento.

"Hay un compromiso y si hay presupuestos habrá un aumento de la bonificación", aseguró la senadora del PP: "Pero tiene que haber presupuestos", insistió. En la misma línea, el también senador del PP por Mallorca, Miquel Ramis, explicó que su partido está "de acuerdo con la moción, que no haya dudas, no tanto con el texto literal de la misma, pero sí con su filosofía", pero insistió en que "no podemos elevar al 75% el descuento porque ustedes no quieren apoyar esos presupuestos".

La iniciativa contó con 104 votos a favor pero fue rechazada con los 145 votos del PP, entre ellos los cinco senadores baleares, y con la abstención de Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y EH-Bildu.

El PP: "Moción de postureo"



El rechazo del PP a la moción, que también incluía en otro punto la bonificación del 100 por cien de las tasas aeroportuarias en estos territorios, tuvo eco inmediato en Balears, donde los partidos del Pacto, PSIB, Podemos y Més criticaron duramente a los populares.

El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, aprovechó para cargar contra el presidente del PP, Biel Company, y recordar que el rechazo en el Senado llega dos semanas después de que éste viajara a Madrid para pedir el descuento al 75 por ciento al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "Los viajes de Company a Madrid nos acabarán saliendo muy caros", apuntó. "Cada vez que Company va a Madrid tenemos una mala noticia para las islas. Hace un mes va a visitar a Montoro y a los tres días nos comunica que nos quita 67 millones y hace unas semanas va a ver a De la Serna para pedir, precisamente el descuento del 75 por ciento y hoy votan en contra en el Senado", denunció Alcover.

"Da igual que hubiéramos votado una cosa u otra. Si no hay presupuestos, no hay aumento del descuento", explicó la portavoz del PP, Marga Prohens, que tildó de "postureo" la moción del PSOE: "Lo que tendría que hacer la presidenta Armengol es llamar a Ferraz y decirle a Pedro Sánchez que nos jugamos mucho con estos presupuestos, que negocien".