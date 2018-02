Company enfría el aumento del descuento aéreo al 75%: "No será fácil de conseguir"

A finales de año, el presidente del PP balear, Biel Company, ya avisó que sin presupuestos no habría descuento aéreo del 75 por ciento. Hoy, después de que ayer el PP rechazara en el Senado el incremento de la bonificación, el líder de los populares de las islas tampoco lo da por hecho aunque haya presupuestos. "Se trata de mucho dinero y no será fácil", ha advertido Company que ha contradicho a los senadores baleares del PP en que si hay presupuestos, habrá descuento del 75 por ciento: "Se nota que no han hablado con el ministro Montoro".

Mientras el PP votaba en el Consell a favor de la misma moción que rechazó ayer en el Senado, Company ha comparecido ante los medios para aclarar la postura de su partido respecto a la mejora de ventaja aérea para los residentes en Baleares en los vuelos a la península. El líder de los populares ha asegurado que el "el PP ha defendido, defiende y defenderá" el aumento de la bonificación pero que "sin presupuesto no hay posibilidad de descuento del 75 por ciento" y ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de utilizar al senador Francesc Antich para "boicotear la unidad que hay en Baleares sobre este tema". "Ayer en el Senado hubo una triquiñuela cuando lo único que dice el PP es que sin presupuestos no se puede aumentar el descuento", ha justificado Company el rechazo del PP a la iniciativa ayer en el Senado. "Estamos cansados de este filibusterismo parlamentario, que ya da bastante asco", ha contraatacado el líder popular a los partidos de la izquierda.

Sin embargo, pese a insistir en que "si el PSOE no apoya los presupuestos no podrá haber descuento del 75 por ciento", Company ha alertado que "aun así no será fácil -bo- de conseguir". "Se trata de mucho dinero y no será fácil, pero daremos batalla", ha alertado el presidente del PP balear. De hecho, preguntado por las declaraciones de ayer y hoy de los senadores Miquel Ramis y Catalina Soler en las que han insistido que "si hay presupuestos, habrá descuento del 75 por ciento", Company les ha contradicho señalando que "se nota que no han hablado con el ministro Montoro". "Es muy difícil que el ministro diga algo así. Yo he hablado con él y en ningún momento me ha dicho que sí", ha explicado Company, que se reunió con el ministro de Hacienda a finales del año pasado. "Montoro no me ha dicho que sí, pero tampoco me ha dicho que no, y eso es una buena señal", ha señalado, para volver a incidir en que antes debe haber presupuestos: "Y para eso necesitamos al PSOE".