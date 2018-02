Los menores caen en el juego 'on line'

Inicios tempranos a la ludopatía. El Govern ha iniciado una campaña informativa para detectar y atajar casos de adicción de menores a los videojuegos y las apuestas en internet, un problema creciente. Además de informar a las familias de los indicadores que pueden denotar que su hijo está cayendo en esta problemática, se aconseja buscar ayuda a través del policía tutor, el sistema de salud o asociaciones como Juguesca.

Nadie piensa que le pueda pasar a su familia, pero le puede suceder. Si su hijo adolescente pasa mucho tiempo conectado a internet y encerrado en su habitación; se irrita cuando está jugando a algo en la red y se interrumpe el juego; se aleja de sus amistades y muestra nerviosismo, problemas de ansiedad y para conciliar el sueño; si en casa desaparecen objetos de valor o si le falta la tarjeta de crédito o dinero de la cartera, plantéese que su hijo puede haberse convertido en un adicto a los juegos on line.

"Hemos detectado casos de menores que han robado las joyas familiares o incluso que han presentado falsas denuncias de robos para apostar", asegura Pere Perelló, director general de Emergencias e Interior y responsable del Instituto de Seguridad Pública de Balears (ISPIB), entidad que ante la magnitud que está adquiriendo el problema de la adicción de los menores a los juegos en internet ha iniciado una campaña para detectar más casos y así poder atajarlos. Perelló expone datos como que las Unidades de Conductas Adictivas (UCA Jove) atendieron el año pasado a 5.300 jóvenes y un centenar de ellos tenía problemas con el juego en la red.

En el primer párrafo de esta página se recogen algunos de los indicadores a los que las familias deben estar atentos para saber si su hijo ha caído en esta trampa. El ISPIB los ha recopilado en un folleto, los policías tutores harán llegar a los ayuntamientos, asociaciones de padres, profesores e institutos. También llevarán a cabo reuniones.

La edad habitual de iniciación ronda los 14 años. Todo puede empezar por videojuegos que no implican apostar dinero, que simplemente otorgan puntos, pero que según ha visto Perelló se pueden convertir en "una cantera" para futuros ludópatas digitales, que luego dan el salto a apostar con dinero. "Es un problema social muy grave", remarca el director general, quien señala que no hay aún muchos estudios científicos sobre esta problemática (de hecho Balears es pionera en intentar frenarla) pero sí ha encontrado investigaciones que señalan que tras cuatro años adicto al juego on line está comprobado que el adolescente "no saldrá de ahí él solo, necesita ayuda".

En teoría está prohibido que los menores apuesten, pero los propios adolescentes confirman que "es muy fácil" registrarse: "Coges el DNI de un adulto y ya está".

¿Y por qué lo hacen? Porque además de ser fácil, sus ídolos lo hacen. Sus referentes lo promocionan: ahí están futbolistas como Cristiano Ronaldo o Neymar (y estuvo también Rafa Nadal) anunciando plataformas de poker on line.

Este tipo de publicidad, considera Perelló, debería regularse, como en su día se hizo con el tabaco. En general, señala, debería regularizarse todo el sector del juego en internet, ya que la situación actual de vacío legal "favorece a importantes intereses económicos". Por eso, desde el Govern ponen en marcha esta campaña informativa, pero también tratarán de hacer presión para que desde el Gobierno se adopten medidas para regular este sector, que puede convertirse en una trampa peligrosa para los jóvenes y en una fábrica de ludópatas.