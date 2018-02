Catalina Soler a un senador de ERC: "Las islas son mías, no suyas, no de Cataluña"

La senadora mallorquina del PP Catalina Soler ha rechazado hoy desde la tribuna del Senado una proposición del PSOE, presentada por el expresident Francesc Antich, para aumentar al descuento de residente al 75% en los vuelos con la península, equiparando así la bonificación con la que ya se aplica en los enlaces aéreos interislas.



Soler ha sido especiamente vehemente en el debate que ha mantenido con el diputado de Esquerra Republicana Bernat Picornell: "Las islas son mías no suyas, mías no suyas", le ha repetido desde la tribuna. "Son de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, no de Cataluña", ha manifestado.





El nostre senador @bernatpicornell, al servei de les illes, demana la tarifa plana universal per millorar la connectivitat de tots els illencs. El descompte de resident no basta pic.twitter.com/XSlDCAWd07 — Esquerra Republicana (@esquerrailles) 7 de febrero de 2018

La senadora del @PPopular, a les ordres de Madrid, pixa fora de test en lloc de voler millorar el transport aeri. Es coneix que ella no paga per anar a Madrid pic.twitter.com/6SCkN51Kww — Esquerra Republicana (@esquerrailles) 7 de febrero de 2018

"Se lo diré más claro, lade los vuelos entreno es posible, porque lano permite hacerlo en un trayecto que ya está bonificado. Lo que ocurre es que ustedes están acostumbrados a saltarse la ley. Y cualquier cosa les vale", ha concluido.Minutos después fueel que se ha hecho notar al volver a su asiento brazos en alto después de que Soler dijera que no estaba al no verle en su sitio.El presidente del Senado,, le ha negado un turno de alusiones: "Todo el hemiciclo se ha dado cuenta que estaba usted en la sala".