La ley de vivienda supera su primer trámite con la oposición de PP y Ciudadanos

La futura ley de Vivienda, que obligará a los propietarios con más de diez a ceder los vacíos y al Govern a garantizar un techo a las familias sin hogar, ha superado hoy el primer trámite en el Parlament. Los partidos del Pacto, PSIB, Podemos y Més han rechazado con sus votos la enmienda a la totalidad presentada por el PP para tumbar la ley. Los populares, que han recibido el único apoyo de Ciudadanos, denuncian que se trata de una ley "profundamente intervencionista" y que "no podrá desarrollarse en lo que queda de legislatura".

"Se trata de una ley inoperante, que genera un caos jurídico, que añade cargas administrativas a los ciudadanos y profundamente intervencionista", ha descrito la norma la diputada del Partido Popular, Sandra Fernández, encargada de defender la enmienda a la totalidad. Según la diputada, "con el presupuesto del 2018 no bastará para aplicar la ley, pero a ustedes les da igual porque ya no se desarrollará ni será efectiva esta legislatura". Por otra parte, Fernández ha señalado que la ley "quiere expropiar vivienda vacía a grandes tenedores, que es un término muy confuso" y que la expropiación "es una medida extrema que el Consultiu ya les ha dicho que debería ser residual". "No han hecho las políticas públicas suficientes como para justificar la expropiación". "Para nosotros en lugar de obligar, lo que debe hacer es incentivar. Por eso proponemos incentivos fiscales a arrendatarios para que pongan en alquiler sus viviendas a precios accesibles", ha defendido la popular.

"Cuando el PP ha gobernado en esta comunidad nunca le ha interesado la política de vivienda", ha reprendido el conseller de Territorio y Vivienda, Marc Pons, a la diputada. Pons ha recordado que "Balears es la única comunidad que no tiene una ley de vivienda". "Queremos facilitar el alquiler con la colaboración, sí, de los grandes tenedores, que tienen más de diez viviendas y que las tienen cerradas y vacías durante más de dos años", ha recordado el conseller, que ha pedido a PP y Ciudadanos si seguirán con el plan de construir 5.000 viviendas públicas en los próximos diez años si gobiernan la próxima legislatura. El PP le ha pedido de dónde sacaba la cifra mientras C's ha dicho que "firmaría".