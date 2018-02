Maria Frontera: "Cuidado con transmitir la idea de que aquí hay turismofobia"

Masificación, saturación y 'turismofobia' son conceptos que incomodan al sector hotelero. Y así lo dejó claro ayer la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, quien dijo que hay que ser muy cuidadosos con la difusión de determinados mensajes por las repercusiones que pueden tener para el principal sector económico de Balears.

"Hay que ir con cuidado al usar esta terminología, porque no hay que olvidar que los mercados emisores nos están observando continuamente. Intentemos enviar mensajes en positivo, e intentemos evitar enviar mensajes de que aquí hay un exceso de turistas", manifestó Frontera.

La dirigente hotelera hizo estas manifestaciones en su primer gran acto público como presidenta de la principal patronal sectorial de la isla, en el marco del Club de DIARIO de MALLORCA, que acogió un debate bajo el título de 'Saturación: realidad o amenaza'. Un foro moderado por Pep Forteza-Rey que contó con otros ponentes, como el profesor de Geografía Humana de la UIB Pere Salvà; el presidente de Afedeco, Rafael Ballester, y el sociólogo y presidente de Gadeso, Antoni Tarabini.

Crecimiento exponencial



Pese a la diversidad de opiniones, hubo cierto consenso a la hora de definir dos ideas básicas. Uno, no se le puede achacar al turista la culpa de la saturación en una Comunidad cuyo censo ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Y, dos, el futuro modelo de crecimiento económico necesita de una estrategia global.

En esa idea de "ruta global" incidió, por ejemplo, Frontera, quien lamentó que hasta la fecha no se haya dado. "Necesitamos saber hacia adónde vamos, que se haga un diagnóstico. Tenemos un gran fallo, y no quiero pensar que sea sólo culpa de la administración, y es que, cuando se quieren adoptar decisiones importantes, se tendrían que basar en datos rigurosos", argumentó.

La presidenta de la FEHM, elegida el mes pasado en sustitución de Inmaculada Benito, pidió la "ayuda de todos" para no desandar el camino emprendido en los últimos años. En este sentido, recordó que en 2017 no sólo creció el número de turistas internacionales en un 6,2%, sino que, más importante aún, ha crecido el volumen de gasto turístico en un 12%. "Para consolidar el trayecto, necesitamos la ayuda de todos", sostuvo Frontera, quien habló también de la apuesta por la calidad iniciada hace un lustro por el sector hotelero.

"Partíamos de la base de que queríamos dirigirnos a clientes que aportasen más calidad. Hicimos inversiones de más de 1.500 millones de euros. Y muchos hoteles de tres estrellas han pasado a cuatro o cinco estrellas", manifestó.

Por eso, hizo un llamamiento a ser cautelosos con la utilización de conceptos como 'turismofobia', sobre todo en un sector tan "sensible" como el turístico. Subrayó que del fenómeno de la saturación participan también los residentes. Y, en este sentido, recordó los embotellamientos que se producen por las mañanas en la Vía de Cintura, incluso en invierno, cuando el número de turistas es muy reducido.

"Vivimos todos del turismo y hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que hacer es fidelizar a los clientes", aseguró Frontera.

Turistas repetidores



En su intervención en el debate, Tarabini aportó el análisis sociológico y, refiriéndose a estudios de Gadeso, apuntó que entre los turistas -especialmente los repetidores- está empezando a instalarse la sensación de que comienza a haber masificación en la isla. "No dicen que los servicios (públicos) sean peores, sino que hay más gente que los utiliza", manifestó el sociólogo recordando la implicación que tiene la mayor afluencia de visitantes sobre las carreteras, el consumo de agua potable o la energía eléctrica.

Respecto a la opinión que manifiesta el residente sobre el turismo, Tarabini apuntó que existe una mayoría que tiene una percepción positiva, "porque ha creado empleo". Entre los puntos a mejorar, señaló, figuran el tipo de contratación (cada vez más temporal), así como la "excesiva ocupación del territorio y la excesiva estacionalidad".

Sobre cómo afrontar el futuro modelo de crecimiento marcado por esa sombra de la saturación, Tarabini declaró: "Tengo miedo de que todavía no estemos de acuerdo en el diagnóstico, porque, si lo estamos, será más fácil encontrar medidas, sin buscar culpables".



"Ausencia de estrategias"



Pere Salvà pidió, por su parte, que no se utilicen a la ligera conceptos como el de 'turismofobia'. "La saturación no sólo es culpa de los turistas. No hay que demonizarlos. La saturación es consecuencia de la ausencia de estrategias de las administraciones", argumentó Salvà, quien circunscribió los fenómenos de saturación a determinados zonas y momentos concretos del año.

En esa misma línea, se posicionó el presidente de Afedeco, Rafael Ballester, quien recordó el importante incremento poblacional que ha experimentado Balears en las dos últimas décadas, en las que, dijo, ha pasado de unos 795.000 habitantes a 1,1 millones.

"A mí me gustaría desterrar el término de 'turismofobia'. El motor de nuestra economía es el turismo", opinó Ballester, quien, con todo, sí que reconoció que "no podemos seguir creciendo por acumulación".

"Tenemos que conseguir que la base de la economía vaya más hacia la calidad que a la cantidad", dijo el presidente de Afedeco, quien remarcó la importancia de un tejido comercial "urbano y de proximidad" para lograr un modelo más armónico de crecimiento.

El moderador del acto, el empresario hotelero Pep Forteza-Rey, apuntó en su intervención hacia la necesidad de grandes acuerdos para definir el turismo del futuro. "No hay grandes soluciones sin sacrificios ni renuncias. Está claro que no hay soluciones perfectas y está por ver si alguien tiene la capacidad de renunciar o sacrificar algo", arguyó.