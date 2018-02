Caso Cursach: Un ejecutivo de Cursach niega los sobornos en Cort

Antonio Bergas, el expolicía local de Palma, que al jubilarse se convirtió en ejecutivo del Grupo Cursach, negó ayer ante el juez que hubiera sobornado a una funcionaria de Cort para conseguir que desde el departamento de urbanismo se beneficiara al conocido empresario nocturno. Bergas fue citado por el juez Florit en relación a la pieza separada que se está instruyendo en el juzgado de instrucción número 12 de Palma por un presunto delito de cohecho.

El expolicía local de Palma, que al inicio del caso Cursach fue detenido, afirmó ayer al juez Florit que no era cierto que trabajara para el empresario nocturno. Dijo que la relación que mantienen únicamente es de amistad y que fruto de ello ha realizado para Cursach algunas gestiones "para entretenerse" por estar jubilado. Gestiones que concretó en solicitudes de ocupación de la vía libre, siempre en sus ratos libres y sobre todo aprovechando sus conocimientos de tramitación administrativa por su condición de expolicía local de Palma.

Bergas fue directamente acusado por una jefa de departamento de Urbanismo que afirmó que, a través de otro funcionario jubilado, le hizo llegar un billete de 500 euros y varias botellas de champán francés. Unos regalos que no tendrían otro objeto que beneficiar al empresario nocturno en unos expedientes que se estaban tramitando en el departamentos sobre determinados negocios de Cursach. La mujer declaró también que todos los funcionarios de Cort sentía auténtico miedo cuando les tocaba tramitar algún expediente referente a este empresario.

Bergas, que solo quiso contestar a su abogado, mantuvo ayer otra versión muy distinta sobre la entrega de este dinero. Reconoce que, en efecto, conoce, e incluso mantiene un trato de amistad, con la funcionaria de Cort que le acusó de haberle entregado un soborno económico. Y si bien confesó que le había entregado, a través de otro compañero también jubilado, un sobre con 500 euros, no lo hizo con la intención de sobornarla. Mantiene que este dinero era para ayudar a la funcionaria, porque tenía problemas económicos y precisaba comprar libros de texto. Mantiene que fue la mujer quien le pidió el dinero, y no al revés, es decir, no se lo ofreció él. Afirmó que todavía le debe este dinero, porque no se lo ha devuelto.