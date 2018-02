Armengol asegura que dará "tiempo" para que el personal de sanidad acredite su dominio del catalán

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado hoy que el decreto que regulará la exigencia del catalán en la sanidad pública balear dará tiempo a los profesionales para que puedan acreditar su conocimiento. De esta manera, la presidenta ha avanzado las líneas del principio de acuerdo que ayer alcanzaron los partidos del Govern, PSIB y Més, para mantener el decreto pero dando dos años al personal sanitario para que pueda aprender y acreditar el conocimiento del catalán una vez superada las oposiciones. "Hicimos una primera propuesta que no tuvo consenso suficiente y ahora haremos una segunda con la que daremos tiempo a los profesionales para que puedan acreditarlo. Aprobaremos un decreto con consenso", ha explicado Armengol en el Parlament en respuesta a preguntas de PP y Ciudadanos.

"Si estamos hablando de cómo se accede a la sanidad pública, es porque este Govern ha convocado oposiciones", ha empezado destacando la presidenta, que ha defendido que "somos un Govern de pacto, de diálogo y de consenso y seguiremos trabajando en esta línea". En este sentido, la presidenta no ha dado el acuerdo por cerrado -se siguen negociando los detalles del decreto en el seno del Govern- pero ha vuelto a insistir en que "no quedará ninguna plaza sin cubrir por este motivo". "Aprobaremos un decreto con consenso", ha insistido la presidenta.



"Ere ideológico"

"¿Qué piensa hacer con el decreto?¿Pasará el problema a dentro de dos años, la próxima legislatura? Que valiente", ha ironizado la portavoz del PP, Marga Prohens, preguntando que pasará con los profesionales que no acrediten el nivel exigido de catalán una vez hayan accedido a su plaza. "¿Expulsarán al personal que haya superado las oposiciones pero que no tenga requisito?", ha preguntado la diputada popular Núria Riera a la consellera de Salud, Patricia Gómez, a quien ha acusado de hacer "un ERE ideólogico". "Ha generado un problema donde no lo había y ha puesto miles de puestos de trabajo en peligro", ha denunciado Prohens en su careo con la presidenta del Govern.

"En septiembre decía que estaban ultimando la redacción del decreto del catalán en la sanidad", ha recordado por su parte el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, que ha recordado que "todos los gerentes de los hospitales y todos los sindicatos se oponen". "Demuestre a sus socios quien manda y retire el decreto", ha instado Pericay a Armengol. Al finalizar la sesión de control al Govern, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, ha pedido a parte del público asistente, miembros de la plataforma Mos Movem que mantiene convocada para el próximo día 18 una manifestación contra el requisito del catalán, que abandonaran el hemiciclo por proferir gritos contra la presidenta.

El principio de acuerdo alcanzado entre PSIB y Més mantiene el catalán como requisito, pero rebaja las condiciones para cumplirlo ya que se exigirá a los dos años de haber aprobado las oposiciones. Eso significa que el conocimiento del catalán no supondrá una limitación para presentarse a estas pruebas, pero quienes las superen deberán acreditar a los dos años que tienen el nivel exigido en cada caso. Mientras, no tendrán la plaza fija en propiedad ni acceso a la carrera profesional. El nivel de catalán exigido para médicos y enfermeros sería el B1, en lugar del B2 previsto inicialmente. Para categorías menores, como celadores, se exigiría el A2, en lugar del B1 inicial.