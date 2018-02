El Govern pide cárcel para Jaume Matas y Aina Castillo por Son Espases

La acusación particular en nombre del Govern reclama 2 años y 10 meses de cárcel para el expresident Jaume Matas y 1 año y 6 meses para la exconsellera de Salut Aina Castillo por amañar, entre 2005 y 2006 y en favor de la constructora OHL, el concurso para construir y explotar el hospital público de referencia de Son Espases. El Ejecutivo también pide la condena de Sergi Beltrán, exdirector gerente del Ibsalut (para el que solicita 2 años y 10 meses de prisión) y para Jesús Peinado, dueño de la consultora Global PM, próxima al PP y que también participó en el amaño.

La Abogacía del Govern imputa a Matas, Castillo y Beltrán los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias, mientras que a Peinado, para el que se reclama una condena de 1 año y medio de privación de libertad, solo se le acusa de prevaricación y fraude.

El amaño en favor de OHL, cuyo fundador y máximo accionista, Juan Miguel Villar Mir, estuvo imputado en el caso Son Espases durante mucho tiempo y después quedó exculpado, no llegó a consumarse, puesto que el concurso fue ganado por Dragados, una empresa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El escrito de la acusación particular apenas menciona la adjudicación definitiva y sí se centra en pormenorizar los avatares del mayor concurso público de la reciente historia de Balears.

Según el Govern, Matas ordenó a la consellera Castillo que el hospital se adjudicase a OHL, que en los informes de valoración de las ofertas efectuados por Global se halla prácticamente empatada con Dragados.

Las órdenes del entonces president de Govern por el PP se habrían ejecutado por Castillo, Sergi Beltrán y el fallecido Juan Sanz, que era el presidente de la mesa de adjudicación.

Aina Castillo tiene en esta causa la condición de arrepentida, dado que confesó el amaño y explicó que Matas le dio un sobre con los criterios técnicos para que venciera Villar Mir en un conocido gimnasio de Palma.

La acusación particular pide también para Matas, Castillo y Beltrán una multa del doble del beneficio que pensaba sacar OHL con esta operación, cifra que puede ser millonaria y que se determinará en función de la prueba practicada en el juicio oral.

El Govern no cita como testigos ni a Villar Mir ni a Florentino Pérez, que no llegó a declarar ante el juez José Castro, instructor de este sumario. Sí que serán convocados miembros de la mesa de contratación y funcionarios del Govern, así como Javier Rodrigo de Santos, exedil de Urbanismo de Cort; María Umbert, antigua directora de IB3 televisión y radio; el periodista Eduardo Inda y el empresario Gabriel Sampol.