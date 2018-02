Balears mejora su atractivo competitivo con el puesto 173

Baleares ha mejorado al cierre de 2017 su atractivo competitivo al situarse en la posición 173 de un total de 264 regiones europeas, según la última actualización del índice de competitividad global (IGC) elaborado por Impulsa Balears, aunque sigue distanciada de la media europea.

Así lo avanzó ayer el director técnico de Impulsa Balears, Antoni Riera, quien constató que la competitividad en las Islas sigue siendo "baja", al verse afectada principalmente por la falta de impulsores de la eficiencia y la innovación.

Riera emplazó a trazar una estrategia de competitividad global orientada a reducir los diferenciales que las islas mantienen en pilares clave de la competitividad respecto de las regiones europeas que gozan de un nivel de renta similar.

En este sentido, explicó que "reposicionar es clave para prosperar, pues cabe tener en cuenta que ocho de cada diez regiones europeas que comparte con el archipiélago un estadio de desarrollo 'alto', con rentas per cápita que oscilan entre el 90 y el 110 por cien de la media, se sitúan en tramos de competitividad superiores al balear".

Respecto a las fortalezas y debilidades, el director técnico señaló que en Balears "no hay sitio para grises" ya que mientras que en los requerimientos básicos se está por encima de la media europea, en materia de eficiencia o innovación las Islas están rezagadas.

Este desequilibrio, añadió, tiene efectos sobre la posición de Balears en renta per cápita. En los últimos diez años, las Islas han pasado de situarse en la posición 69 a la 114 si se analiza la renta per cápita.

"Cabe esperar en los próximo años que Baleares vaya descendiendo en el ranking de renta por cápita hasta conseguir una mayor equilibrio entre el binomio competitividad-properidad", aseguró Riera.

Para cambiar esta tendencia es necesario "desarrollar planes de acción orientados a mejorar la competitividad" y activar una estrategia de competitividad "que persiga subir peldaños en el ranking de competitividad, haciendo crecer el pilar de eficiencias e innovación".



Régimen Especial

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró que si se unen los partidos políticos y los agentes sociales y económicos de Balears en la reclamación de un nuevo Régimen Especial de Baleares "juntos" se conseguirá. Asimismo, Armengol resaltó el aumento en gasto turístico en un 12,2 por ciento. "Vamos por buen camino en la apuesta por la calidad y no por la cantidad", afirmó. "Ahora tenemos algunas debilidades como que estamos tratados injustamente, si queremos que las islas sean tratadas con las mismas oportunidades que el resto de España, necesitamos que se tenga en cuenta que somos islas y que todo cuesta más, si no es injusto", manifestó la presidenta del Govern.