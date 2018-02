Rubalcaba afirma que ahora no es el momento de soluciones políticas para Cataluña porque está en una situación "prepolítica"

El exsecretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado esta tarde en Palma que en Cataluña "no habrá un presidente que viva en Bruselas o que esté en la cárcel" ya que "no se puede gobernar Cataluña desde Bruselas y, sobre todo, no se puede gobernar Cataluña siendo un fugitivo de la justicia".

Rubalcaba ha efectuado estas declaraciones a su llegada a Palma para pronunciar una conferencia invitado por el Cercle d´Economia. El exlíder socialista ha declarado que lo que está ocurriendo tiene que ver con la "disputa" en el mundo independentista catalán, en el que "hay un sector que no quiere a Puigdemont pero no quiere decirlo porque no quiere pagar el coste" que tendría de cara a sus partidarios, por lo que prefiere dejar que "sea el Estado el que pague este coste" impidiendo que Puigdemont sea presidente.

Junto a ello, ha afirmado que Cataluña ahora está viviendo una situación "prepolítica" ya que "debe cumplirse la ley" por lo que no es el momento de plantear soluciones políticas, si bien ha precisado que no se refería con estas palabras a la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, quien mantiene la postura de que los problemas políticos necesitan soluciones políticas. "Con Armengol estoy de acuerdo en todo", ha dicho.

Rubalcaba ha recordado que hace cinco años defendió en el Congreso la necesidad de construir un proyecto alternativo al independentismo para que los catalanes se sintieran cómodos y no fue escuchado. Ha añadido que, ahora, lo primero es "recuperar la normalidad", algo que "no pasará de inmediato, pero pasará, la normalidad se irá abriendo paso y lo hará cumpliendo la ley".