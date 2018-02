Los populares irán a la manifestación contra el decreto del catalán en el Ibsalut

El presidente del PP, Biel Company, anunció ayer que una gran representación de su partido acudirá a la manifestación organizada por el colectivo Mos movem en contra del decreto del catalán en el Servei de Salut (IbSalut) que tendrá lugar el domingo 18 de febrero.

En declaraciones a los medios, antes de la reunión del Comité ejecutivo regional del partido, Company señaló que "no se puede mermar la sanidad, queriendo imponer el catalán". "Desde el PP", señaló, "defendemos que no se puede aprobar este decreto y criticamos que mientras, Armengol está contratando a gente evitando el requisito del catalán, una practica que el PSIB ha hecho continuamente". Por esto, le pidió que no lleve a cabo "una política hipócrita por que se lo exijan sus socios de Més y Podemos".