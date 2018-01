Ryanair ofrecerá el precio más barato en sus billetes o pagará la diferencia y cinco euros

Ryanair quiere ganar a toda costa la batalla de precios de las compañías aéreas. La aerolínea irlandesa ha anunciado hoy que garantizará el precio por billete más barato a todos sus clientes. De modo que si estos encuentran una tarifa más barata en otra compañía, les devolverá la diferencia más cinco euros. La cantidad será abonada directamente en la cuenta del programa de fidelización My Ryanair. Y se podrá gastar en en otros billetes o servicios asociados de la compañía.

Esta medida, que se pondrá en marcha a lo largo de este año, es una de las novedes más llamativas de la quinta fase del programa de Ryanair Siempre Mejorando, un documento en el que la compañía anuncia también la creación de un nuevo equipo especializado en reclamaciones, que serán tramitadas en un máximo de diez días. Y asegura que mantendrá su compromiso de puntualidad en un 90% de las operaciones.

Las principales novedades de la quinta fase de su programa de mejora incluyen además el desarrollo de nuevos servicios, herramientas digitales, iniciativas medioambientales entre las que se incluye un plan a cinco años para eliminar el uso de plásticos en sus vuelos.

Además pondrá en marcha un programa que permitirá que los clientes compensen el coste de la huella de carbono de su vuelo a través de una donación voluntaria que se podrá realizar 'online' e irá destinada a una ONG dedicada a causas medioambientales.

Respecto a su política de equipajes se mantiene la tasa de cinco euros por dos bultos de mano, además se producirá un incremento en el tamaño permitido y reducción de la tarifa del equipaje facturado, que actualmente es de 25 euros por 20 kilogramos.

Asimismo, la aerolínea ofrecerá descuentos en vuelos al reservar alojamiento a través de Ryanair Rooms y se ofrecerán más opciones de traslados con un nuevo socio, Car Trawler.

La aerolínea también pondrá en marcha 'Try Somewhere New', un centro de contenidos de viaje, alojado en la página web de Ryanair, que incluirá guías de viajes exclusivas y vídeos de destinos en siete idiomas.