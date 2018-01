Solo el 12% de los colegios e institutos imparten dos materias en inglés

Cinco años después del TIL, los centros educativos que imparten una asignatura no lingüística en inglés son mayoría pero la proporción de colegios e institutos que se animan a hacer dos materias en inglés es mucho más reducida: un 12%.

Así, siete de cada diez centros educativos (tanto públicos como concertados) usan el inglés para enseñar alguna asignatura. Son exactamente 294 centros: 217 públicos (171 colegios de Primaria y 46 institutos) y 77 concertados. De estos, solo 50 se han lanzado a hacer dos materias en lengua extranjera: 14 colegios; 46 institutos y 27 concertados.

¿Qué asignaturas eligen? En Primaria, la normativa fija que en ningún caso pueden ser las instrumentales, así que la mayoría se decanta por Educación Artística o Educación Física. En ESO, además de estas dos, hay más variedad de materias elegidas como Ciencias Sociales; Naturales; Tecnología; Matemáticas o Música. En Bachillerato los centros optan por Tecnología de la Información y la Comunicación; Historia; Fundamentos del Arte; Literatura Universal o Cultura Científica.

Ésta es la situación del uso del inglés como lengua de enseñanza en el segundo curso de aplicación del decreto de Lenguas Extranjeras. Esta norma fue impulsada por el actual equipo de la conselleria de Educación para dar cobertura jurídica a los centros que querían seguir impartiendo materias en inglés tras la extinción del TIL.

La filosofía del decreto era dar autonomía a los colegos e institutos para que eligiesen su modelo de enseñanza de lenguas según sus recursos y la realidad sociocultural de su alumnado. El decreto contempla que el IAQSE (el instituto educativo responsable de la evaluación de resultados) debe comprobar si el modelo aplicado en cada colegio ha supuesto una mejora de la competencia lingüística.

En Educación están contentos con el porcentaje de centros que usan el inglés para dar materias no lingüísticas. Maria Alorda, directora general de FP y Formación Permanente (que se encarga también de todo lo referente a lenguas), está satisfecha con el alto porcentaje de centros que imparten una asignatura en inglés y cree que han contribuido las medidas implantadas desde la Conselleria para que directores y profesores "se sientan seguros" a la hora de adoptar este modelo, como la formación especializada, los desdoblamientos o el incremento de auxiliares de conversación.

Alorda no cree que más colegios e institutos vayan a sumarse a esta opción "en el corto plazo", pero insiste en que impartir materias en inglés no es la única manera de mejorar las competencias en esta lengua. Señala que los que no han elegido este modelo, optan por otras iniciativas como hacer proyectos en inglés o apostar por la "internacionalización del centro" (acogiéndose por ejemplo a intercambios de alumnos con países de habla inglesa).

Para Alorda la clave en el aprendizaje de lenguas es la motivación del alumnado y por ello cree que actividades con el auxiliar de conversación (angloparlantes nativos) o los intercambios son actividades muy eficaces.

Para impartir asignaturas en inglés (o en otra lengua extranjera), el decreto de Lenguas Extranjeras establecía que los profesores de Infantil y Primaria debían acreditar un nivel B2 (intermedio-alto), uno de los aspectos que fue más criticados del TIL. A los de ESO el decreto les reclama un C1, aunque les da hasta 2024 para acreditarlo.

La Conselleria debate estos días con sindicatos y entidades del sector su documento de modelo lingüístico, confeccionado a partir de la propuesta hecha por un comité de expertos. El planteamiento de Educación mantiene un espíritu similar al decreto en la enseñanza de lenguas extranjeras.