Una familia denuncia a la Llar d'Ancians al morir su abuela tras una caída

Una familia ha denunciado a la Llar d'Ancians, una residencia para personas mayores del Consell, acusándola de negligencia después de que su abuela falleciera tras haber sufrido una caída en el centro. Según las nietas de la fallecida, esa caída se produjo porque se la dejó sin vigilancia en una estancia en la que además la puerta quedó abierta.

La residencia reconoce que la puerta estaba abierta, pero rechaza que la caída fuera la causa de la muerte. Fiscalía ha solicitado el archivo argumentando que no hubo dolo, petición que la familia ha recurrido subrayando que lo que denuncian es negligencia, no que la residente fuera empujada adrede ni que hubiera intención.

El pasado 30 de mayo la residente, junto a otros compañeros, había finalizado una actividad de cerámica en un edificio anexo al de la residencia. Un celador y un voluntario empezaron a trasladar a los residentes de vuelta al edificio central (muchos van en silla de ruedas), y dejaron al resto esperando en la antesala (una especie de recibidor). La monitora del taller estaba en la sala contigua atendiendo a un usuario, con lo que los otros quedaron sin supervisión. Ninguna de las dos puertas del edificio estaban cerradas, y la fallecida las abrió, salió con la silla de ruedas al exterior y cayó con ella al bajar el bordillo de la acera. Murió nueve días después.

La usuaria, Maria del Carmen Arbona, tenía 95 años, iba en silla de ruedas y sufría hipoacusia severa y deteriorio cognitivo. "Era una persona dependiente total", explican dos de sus nietas, Maria y Maria Pilar Solivellas, que por ello no entienden cómo se permitió que quedara sin supervisión.

Tras caer, la residente fue llevada a Urgencias de Son Espases, donde le pusieron cuatro puntos de sutura y se le diagnosticó un hematoma subdural temporal y frontal; ademas de hemorragias internas.

Complicaciones



"Un neurocirujano nos explicó que de la caída no moriría, pero que podría generar una serie de complicaciones, como una infección pulmonar, que sería lo que finalmente provocaría su muerte", narra Maria, quien además sostiene que el médico de la residencia le indicó "que no se hiciera ilusiones" ya que su abuela tenía un "mal pronóstico" debido a la caída. El día después del inicidente esta nieta ya presentó la denuncia por negligencia.

Tras el paso por Son Espases, la residente quedó ingresada en la unidad de corta estancia que tiene la Llar d'Ancians y el día ocho de junio murió.

En ese momento, a las nueve de la noche, no estaba el médico en la residencia con lo que un facultativo del 061 firmó el certificado de defunción, estableciendo como "causa inmediata" de la muerte el hematoma subdural y como "causa inicial o fundamental" la caída accidental y un traumatismo cranoencefálico.

Al citar una caída como causa. y como marca el protocolo, el 061 informó a los jugzados. Al día siguiente, se informó a la familia de que el médico de la residencia había enviado otro certificado médico al Instituto de Medicina Legal, en el que como causas de la muerte se fijan por este orden: parada cardiorrespiratoria, infección respiratoria, broncoespiración, síndrome confusional agudo y, por último, hematoma subdural. La familia ha intentado sin éxito conseguir ese segundo certificado.

Desde la Llar d'Ancians, la directora, Antònia Jiménez, indica que no han visto ninguno de los dos certificados y aunque admite que la caída no tendría que haberse producido y que hubo un fallo, insiste en que la caída no fue el motivo del fallecimiento.

La directora niega las acusaciones de negligencia, aunque señala que a raíz de lo sucedido han remarcado en sus protocolos la necesidad de que las puertas deben quedar cerradas, algo que hasta ahora no estaba indicado.

"Revisamos continuamente nuestros procedimientos", indica Jiménez, "si un trabajador hubiera actuado de forma negligente se le abriría un expediente". Subraya que en el momento en que se produjo la caída de inmediato el personal acudió a socorrer a la anciana y que han tratado de acompañar a la familia en todo el proceso.

Sofía Alonso, responsable del área de Dependencia del IMAS, razona que "el riesgo cero no existe" y que siempre puede haber "cosas que se te escapen", aunque tratan de reducir el riesgo al mínimo posible revisando continuamente los procedimientos y valorando esos riesgos para cada residente, en función de su grado de autonomía. Alonso recuerda además que la Llar d'Ancians es un centro abierto.

Las nietas de Maria del Carmen quieren que lo que le sucedió a su abuela no vuelva a pasar y por eso han alegado en contra de la petición de la Fiscalía de archivar el caso. Creen evidente que en la residencia "falta personal y organización" y reclaman que alguien asuma responsabilidades.