Bankia afirma que la fusión con BMN no debe causar intranquilidad a la plantilla

Bankia afirma que la fusión con BMN no debe causar intranquilidad a la plantilla

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, asegura que el proceso de fusión con BMN no debe provocar una "especial intranquilidad" entre los trabajadores de la entidad en las islas. "El solapamiento que tenemos de negocio en Balears es mínimo", explicó el alto cargo de la entidad que ha absorbido BMN, en la que previamente se integró Sa Nostra.

Sevilla explica que el proceso se hará "muy rápido" para minimizar el tiempo de intranquilidad entre las plantillas. Los sindicatos han informado de que Bankia cerrará 21 oficinas en Mallorca y solicitan que en el proceso de recolocación de los trabajadores se tenga en cuenta la insularidad.

El ejecutivo bancario se ha referido a otros asuntos que preocupan a los clientes de la antigua Sa Nostra, entre los que destaca un posible incremento de las comisiones. Sevilla no ha eludido la autocrítica en este aspecto: "Probablemente no lo hemos hecho bien a la hora de explicar las cosas a los clientes".

El plan es que a partir del 1 de abril será cuando informáticamente se podrá aplicar la misma política de cobros a todos los usuarios: "Podremos eximir de todas las comisiones a los clientes que tengan los ingresos domiciliados vengan de la entidad que vengan. Hasta ese momento tenemos algunas dificultades técnicas para hacerlo, por el tema de la integración informática. Me da la sensación de que no hemos sido muy hábiles y hemos comentado más el tarifario de comisiones que tenemos y no hemos dejado claro a los clientes de Murcia, Balears y Granada que a partir del 1 de abril se van a beneficiar de la condiciones de comisiones de Bankia".

Preguntado sobre el futuro de la marca BMN se muestra contundente: "El proceso de integración es bueno que sea rápido y ágil y la decisión la tenemos clara: la marca Bankia se utilizará en todo el territorio".

Bankia ha presentado sus resultados correspondientes a 2017, año en el que un beneficio neto atribuido de 816 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior, gracias a la progresiva estabilización del margen bruto derivada del mayor impulso comercial, al mantenimiento de los gastos y al control del coste del riesgo, según ha informado este lunes la entidad.

Una vez incorporado BMN y contabilizados los ajustes puntuales derivados de la fusión, que ascienden a 312 millones de euros, el beneficio se sitúa en 505 millones, un 37,3% menos que en 2016.

Con este incremento del beneficio (en términos homogéneos) y los holgados niveles de solvencia, el consejo de administración ha propuesto mantener el dividendo en 11,024 céntimos por acción, lo que eleva la retribución anual a accionistas a 340 millones de euros y el 'pay-out' al 41,7%.

Con la participación actual del 61% que el FROB tiene de Bankia, este dividendo supondrá un nuevo avance del proceso de devolución de las ayudas por importe de 207 millones de euros.



Los sindicatos

El sindicato CCOO considera que el planteamiento de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) efectuado por la dirección de Bankia "no es compatible" con los "buenos" resultados presentados este lunes por la entidad y espera que se reduzca el número de salidas propuesto.

"CCOO espera que la dirección, tras estos anuncios de premios y buenos resultados económicos, reconduzca la situación planteada en la mesa de negociación del ERE y dé marcha atrás a sus propuestas, recuperando el camino de la sensatez y la negociación con la plantilla", señala en un comunicado.

El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri obtuvo un beneficio neto atribuido de 816 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior sin tener en cuenta Banco Mare Nostrum (BMN). Una vez incorporada la entidad absorbida y contabilizados los ajustes derivados de la fusión, que ascienden a 312 millones de euros, el beneficio se sitúa en 505 millones, un 37,3% menos que en 2016.