La tarjeta de la tercera edad estará lista este año pese al varapalo del Consultiu

La tarjeta de descuentos para pensionistas del Conselll estará lista este año, previsiblemente antes de Navidad. Pese al varapalo del Consell Consultiu, que acusó de "arbitraria" la puesta en marcha del servicio y que puso en tela de juicio que la institución insular fuera la competente para ello, el departamento de Participación Ciudadana que lidera el vicepresidente del Consell, Jesús Jurado (Podemos) seguirá adelante con la iniciativa para la tercera edad.

El vicepresidente de Participación Ciudadana del Consell, Jesús Jurado, confía en sacar la tarjeta de descuentos para personas de la tercera edad "antes de Navidad". El podemita explicó ayer en rueda de prensa que después de haber "tenido en cuenta las alegaciones del Consell Consultiu", que han mantenido paralizada la tramitación de esta iniciativa ocho meses, tal y como informó el jueves este diario, el proyecto sigue adelante y previsiblemente en junio quedará definitivamente aprobado.

A partir de ahí, su departamento trabajará en las ventajas de las que puedan beneficiarse los pensionistas con esta tarjeta, con el objetivo de que pueda estar en manos de los mayores antes de que acabe 2018. Se negociará con comercios y establecimientos los posibles descuentos de los que se pueden beneficiar las personas mayores, así como incluir en ella las ya existentes bonificaciones en el transporte público de la isla. Jurado explicó que la tarjeta funcionará de forma similar al carnet jove, del que se benefician los menores de treinta años de la isla.

"Se han hecho las correcciones, que eran defectos de forma fáciles de solventar. El Govern sólo nos ha pedido cambios formales y no ha entrado en el tema competencial. Está claro que era una competencia del Consell", detalló Jurado, que explicó que "el trámite está a punto de acabar" y que la previsión de que esté aprobada en junio preve que la iniciativa vuelva a pasar por el Consultiu. "La previsión es prudente. Puede ser mucho antes", explicó el alto cargo de la institución insular, que explicó que su departamento lleva meses trabajando en las correcciones planteadas en el dictamen.

"Cambios formales"

"Todo este tiempo hemos estado trabajando. El Govern sólo nos pidió cambios formales referidos a cómo nos referíamos a algunas de sus leyes, pero no entró en el fondo del tema competencial", detalló Jurado. Otra de las deficiencias señaladas por el Consultiu era que no se había consultado debidamente a algunas asociaciones, lo que el vicepresidente del Consell atribuyó a que estas entidades no estaban registradas en el listado a las que se envió, y que, tras el aviso, la institución insular se puso en contacto con ella para informarles del proyecto.

"El Consell no tiene capacidad para subir unas pensiones que este año solo se han incrementado un 0,25 por ciento, pero podemos ayudar de otras maneras, como con la tarjeta", justificó Jurado la medida, que hace un año tuvo el apoyo de todos los grupos.