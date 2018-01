La Sindicatura de Comptes no ve en las finanzas del Govern "riesgo" de inestabilidad

La Sindicatura de Comptes de Baleares (SCIB) ha concluido que "no existe riesgo de inestabilidad presupuestaria de las finanzas" de la Comunidad "a largo plazo", a pesar de que "a medio plazo sí que podrían producirse algunas tensiones según la evolución de los ingresos y la financiación". Así lo destaca en el informe que entregó ayer al Parlament relativo al análisis de determinados aspectos del endeudamiento de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2016.

Por otra parte, el organismo considera que hay datos que sugieren, aunque no afirman "con rotundidad", que Balears ha sufrido "un agravio en su financiación", en relación con la media de las comunidades autónomas, que ascendería a 3.359,9 millones de euros durante el período 1997-2014. Sin embargo, afirma que "lo que no se puede afirmar es que esta falta de financiación se haya traducido exclusivamente en endeudamiento", porque se puede observar que "hay determinadas regiones que con menos financiación en términos per cápita que la CAIB (y unas necesidades de gasto similares) no han alcanzado niveles de endeudamiento tan elevados".

Entre sus recomendaciones al Govern, está la de definir claramente cuál debe ser el nivel de recursos que se consideraría justo que aportase un modelo de financiación (en términos de posiciones en relación con el resto de comunidades, considerando necesidades de gasto o capacidades fiscales, techos a la solidaridad, etcétera.), así como ajustar el gasto a las posibilidades de recursos y realizar actuaciones por la vía de los ingresos, bien sea a partir de aumentar la presión tributaria como de redefinir la política fiscal.