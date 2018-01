Jaume Muñoz Jofre: "Siempre habrá corruptores, hay que evitar que se sientan impunes"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿En España hay más corrupción que en Mallorca?"

Mallorca es un caso paradigmático de la corrupción española, gracias a la presencia en la isla de la Familia Real y porque el boom ofreció más oportunidades de negocio.

El reto no era escribir una historia de la corrupción española, sino que fuera breve.

Era difícil condensar 140 años en 120 páginas. Más que una voluntad enciclopédica, he analizado la información de historiadores y periodistas, desde que la Restauración de 1875 da lugar a una sociedad similar a la actual.

¿Qué ha cambiado y qué permanece?

La corrupción electoral era el elemento básico de la Restauración, y hoy es anecdótica. En cambio, se advierte la continuidad en la ligada a los sucesivos Jefes del Estado.

Si dura de 1875 a 2016, la corrupción es incurable.

Juan March decía que "cada día nace un tonto, la cuestión es encontrarlo". Lo pasé mal escribiendo el libro, y algunos lectores me confirmaron que "he acabado muy triste". Pero la historia también te enseña que, cuanto menos se exija a la clase dirigente, más corrupción tendremos. Siempre habrá corruptores potenciales, la presión popular ha de evitar que se sientan impunes.

El estraperlo también nació en Mallorca.

Fue un caso pequeño dentro de la Segunda República, que demuestra el cambio de concepto entre la opinión pública desde la Restauración hasta un régimen republicano. Lerroux cae por un tráfico de influencias que no hubiera alcanzado notoriedad veinte años atrás. Se había dado un salto adelante.

¿Por qué no castiga España a los políticos corruptos?

Son castigados. En las autonómicas baleares, el PP pasa de 35 a 20 diputados sin que crezca el PSOE. Los votos van a diez diputados de Podemos, fuerza nacida contra la corrupción. Y lo mismo ocurre en Valencia, o en el ayuntamiento de Madrid. Los cambios no son inmediatos, pero Convergència también pierde apoyos en Cataluña.

Es oportunista presentarse contra la corrupción.

Ya ocurrió con Primo de Rivera en 1923. El general se ofrece como una solución a la corrupción, con la idea de limpiar en una semana. En Cataluña ganan hoy quienes se presentan contra Convergència, como Ciudadanos, pero hay que ver hasta qué punto luchan después contra los corruptos, porque aceptan a ministros reprobados.

¿El independentismo catalán es corrupción?

De ninguna manera, es entre otras cosas una señal de protesta contra la corrupción, a escala estatal y autonómica. Tanto Convergència como Unió han desaparecido, y sus sucesivas figuras son barridas del mapa. Hay ganas de regeneración, y la reivindicación se ha utilizado como cortina mediática para ocultar los juicios del PP.

No caeremos en la ingenuidad de suponer que la Cataluña independiente sería menos corrupta.

Dependería de la conciencia ciudadana, de la voluntad de anular el sistema clientelar. El cambio de nombre no cambia por sí solo la naturaleza.

Franco fue un dictador, pero al menos fue austero.

Fue de todo menos austero. El éxito del franquismo es haber dejado esta imagen de un régimen y un gobernante limpios. La dictadura se basa en la corrupción, Franco ya hace negocios durante la guerra y los intensifica después. La clase dirigente se lucra de forma ilícita. Paul Preston y Ángel Viñas están aportando los primeros datos, pero los archivos siguen en manos de la Fundación Francisco Franco, que deja ver lo que quiere.

El "cuerpo funcionarial" legitima la corrupción con sus informes favorables.

Hay funcionarios que se han opuesto a las prácticas corruptas y han sido arrinconados, otros han preferido cumplir órdenes. En el libro no he analizado las mordidas.

Es funcionario del ayuntamiento barcelonés, ¿se fía de Ada Colau?

Sí, pero es una opinión personal. Colau surge de una gran movilización con deseos de que las cosas cambien. Todo se mira con lupa. Precisamente se la acusa de multiplicar los procesos participativos que dificultan la corrupción.

No me fío de Transparencia Internacional.

Toda fuente de información ha de ser contrastada, pero hay instituciones que son de fiar, igual que el periodismo de calidad. Ahora bien, si Rajoy me hubiera felicitado como medio de comunicación por las publicaciones de los últimos meses, estaría muy preocupado como periodista.

En "¿Hacia 'Tangentópolis'?" se queda en la pregunta.

Cuando acaben los juicios y elecciones, dispondremos de una imagen más ajustada del momento que vivimos. Tenemos la intuición de una corrupción extendida, que se confirma con la confesión de Ricardo Costa de la que me alegro, aunque difícilmente Camps se verá implicado.

¿Se ha vendido usted alguna vez?

Yo diría que no, y nunca me lo han propuesto. Es difícil que compren a quien no tiene nada que ofrecer.