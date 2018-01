Podemos y Més inician sin el PSIB una ofensiva en defensa de las pensiones

Josep Ferrà (Més per Mallorca), Patricia Font (Més per Menorca) y Carlos Saura (Podemos) ayer en el Parlament.

Josep Ferrà (Més per Mallorca), Patricia Font (Més per Menorca) y Carlos Saura (Podemos) ayer en el Parlament. podemos

Podemos y Més registraron ayer en el Parlament, para que se tramite por la vía de urgencia, una proposición no de ley para instar al Gobierno central a garantizar el sistema público de pensiones, una iniciativa a la que no se sumó el PSIB ya que, según resaltó el diputado Carlos Saura, de Podemos, los socialistas no están de acuerdo en medidas como la recuperación de los 65 años como edad de jubilación ordinaria. El portavoz del PSIB y conseller de Trabajo, Iago Negueruela, confirmó esta discrepancia ya que "la edad de jubilación a los 67 años fue un acuerdo entre sindicatos y empresarios que está en el Pacto de Toledo, por lo que es ahí en todo caso donde habría que defenderlo". El PSIB registrará en el Parlament su propia propuesta, en línea con la campaña nacional impulsada por el PSOE.

"Hay diferencias sobre cómo garantizar el sistema de pensiones", dijo ayer Saura respecto al PSIB. El diputado de Podemos puso el foco sobre el PSOE nacional al entender que lo que ocurre con las pensiones es un ejemplo de la necesidad de un cambio que desaloje a Mariano Rajoy de la Moncloa, algo que, según dijo, los socialistas no desean por el momento. "Nos gustaría que de una vez por todas se produjera una moción de censura en el Congreso contra Rajoy, pero el otro día ERC planteó al PSOE que le apoyaría en ese caso sin pedir nada a cambio y el PSOE dio marcha atrás", relató Saura.



"Detener el expolio"

El diputado de Podemos y Josep Ferrà, de Més per Mallorca, instaron al Gobierno central a "dejar de mentir" con el mensaje de que el sistema de pensiones no es viable y a "detener el expolio" al que ha sometido a la hucha de pensiones. "El Gobierno del PP ha roto el pacto social intergeneracional dentro de una agenda neoliberal cuyo objetivo es acabar con el sistema público de pensiones", dijo Saura. Ferrà incidió en que el sistema de pensiones "es viable y posible" y en que la mala situación en la que se encuentra se debe a que el Gobierno central ha utilizado la hucha de pensiones "para pagar otras cosas que no tienen nada que ver con los pensionistas ni con los trabajadores". Añadió que "los últimos datos de la EPA parecen positivos para Balears, al menos en las grandes cifras, y no se entiende que el PP se dedique a lanzar mensajes negativos en constante referencia a la crisis o al incremento del paro para perjudicar el sistema público de pensiones", cuando esos mensajes "son falsos".



Medidas

Así, entre las medidas que plantean Podemos y Més en su proposición no de ley, se encuentra la de recuperar el límite que se puede gastar cada año de la hucha de pensiones, suspendido en 2012. A ello se suma, además de la recuperación de los 65 años como edad para la jubilación, introducir medidas para la financiación de la hucha de pensiones. Entre ellas, según explicaron, se encontraría un aumento del IRPF a las rentas altas, la creación de "impuestos finalistas para cubrir los déficits de la financiación contributiva" o "el IVA social", consistente en destinar parte del IVA a las pensiones.

Asimismo, instan al Gobierno central a modificar la estructura productiva con una legislación laboral que elimine la precariedad y disminuya el paro, lo que permitiría aumentar las cotizaciones. También exigen que se suprima el índice de revalorización de las pensiones previsto en la ley de 2013 y que estas se liguen al Índice de Precios al Consumo (IPC) con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.

Además, emplazan al Gobierno central a revisar con criterios de igualdad de género el listado de trabajos de naturaleza penosa que puedan acogerse a la jubilación anticipada, como las camareras de piso, y a compensar a comunidades que, como Balears, "tienen las pensiones más bajas de todo el Estado".

Tanto Negueruela como el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, coincidieron en que podrían suscribir buena parte de la propuesta de Podemos y Més, salvo en lo que se refiere a la edad de jubilación a los 65 años. Sin embargo, el PSIB tenía ya previsto presentar su propia propuesta, dentro de la campaña que inició el PSOE nacional el 8 de enero. Según explicó entonces Pedro Sánchez, los socialistas plantean costear las pensiones, entre otras medidas, con dos nuevos impuestos, uno que gravaría las transacciones financieras y otro que se aplicaría a la banca que, tras ser rescatada con dinero público durante la crisis, ahora debería contribuir a sostener el sistema público de pensiones.