El decano del colegio de Economistas, premiado por un artículo sobre turismo

­El decano del Colegio de Economistas de Balears y profesor de la UIB, Onofre Martorell Cunill, ha sido galardonado en la III edición del premio al mejor Artículo de Investigación en Turismo AECIT 2018. El trabajo reconocido, Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector, ha sido escrito junto a los autores Luis Otero y Milagros Vivel, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Rubén Lado, de la Universidad de A Coruña. El objetivo de este artículo se centra en analizar el impacto de la localización en la rentabilidad de los hoteles españoles. Los resultados de la investigación muestran la elevada dependencia de la rentabilidad de los hoteles respecto al destibo turístico en el que operan.

El premio ha sido concedido en el marco de las actividades que desarrolló AECIT, la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, en Fitur 2018.