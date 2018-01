El Consell aparca la tarjeta de la tercera edad tras un durísimo informe del Consultiu

El Consell Consultiu ha dado un duro varapalo al Consell de Mallorca en su intento de crear una tarjeta de descuentos para la tercera edad de Mallorca. El alto órgano consultivo, en un dictamen de hace unos meses, considera que el departamento de Participación Ciudadana, que dirige el vicepresidente Jesús Jurado (de Podemos), actúa de forma "arbitraria" y con "incoherencias manifiestas" en la puesta en marcha del servicio, duda de la competencia del Consell para impulsar la tarjeta para la tercera edad y le recrimina que no haya consultado al Govern y a los departamentos de Servicios Sociales y Hacienda del propio Consell para su impulso.

A raíz de este contundente dictamen, que advierte al Consell de las consecuencias de aprobar la iniciativa sin antes corregir las deficiencias, la emisión de la tarjeta para la tercera edad se aparcó. Hace más de ocho meses de ello y desde el Consell de Mallorca aseguran que está en fase de alegaciones.

Lo cierto es que el Consell Consultiu les da un tirón de orejas en toda regla: "El trámite de audiencia a las personas interesadas no se ha llevado a cabo de forma correcta. Encontramos incoherencias manifiestas, como por ejemplo que se haya enviado el proyecto a una entidad musical y no se haya remitido a todas las asociaciones de la tercera edad de Mallorca, de hecho sólo se envió a una asociación de Calvià". Acto seguido, el dictamen sigue con su crítica contundente indicando que "esta forma de proceder (la del Consell) no tiene fundamento y cae en la arbitrariedad, así como en la falta absoluta de motivación en la elección de las entidades".

Los juristas del Consultiu tampoco se explican cómo desde el departamento dirigido por Podemos se envió a "algunas entidades vecinales" y califica la participación ciudadana de "pobre".



Sin avisar a Govern ni Consell



La reprimenda del Consell Consultiu sobre la tarjeta de descuentos a la tercera edad no concluye en la participación. También le recrimina que no haya avisado al Govern ni a otros departamentos del Consell, como es el caso de Servicios Sociales y Hacienda, que se pueden ver afectados. "Es exigible -reza el duro dictamen del Consultiu- que se dé a conocer el proyecto al Govern para que pueda realizar las observaciones necesarias y también a determinados departamentos del mismo Consell (Servicios Sociales, Gent Gran, Hacienda, entre otros). De hecho, esta exigencia se acentúa en los principios normativos. Estos principios, que no han sido objeto de mención en todo el expediente, son de eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.

El Consultiu también cree que para impulsar una tarjeta de este tipo sería necesario que el Govern, a través del Parlament, impulsara una normativa, ya que al fin y al cabo las competencias originarias son de la Comunidad. Cuestiona que la institución insular por sí sola pueda impulsar una norma para implantar la citada tarjeta de descuentos.

En sus conclusiones, el Consultiu emplaza al Consell a "ajustar a derecho" los aspectos señalados en las consideraciones jurídicas antes mencionadas. También les advierte de que si se producen modificaciones sustanciales será preciso un nuevo dictamen. Hay que recordar que los informes del Consultiu no son vinculantes, pero sí son preceptivos.



Una tarjeta polémica



El departamento de Participación Ciudadana y Presidencia que dirige el vicepresidente Jesús Jurado, pero cuyo director insular es de Més, decidió impulsar esta tarjeta para ofrecer descuentos en comercios, servicios y actos de ocio a los colectivos de la tercera edad. En su aprobación inicial por parte del pleno del Consell, a finales de 2016, se aprobó por unanimidad la puesta en marcha de la tramitación administrativa y remitir el proyecto al Consultiu.

La unanimidad refleja que todos los partidos políticos sin excepción han acostumbrado a agasajar a los colectivos de mayores, ya que son objetivos importantes en cuanto a votos se refiere. En cuanto a los servicios de los cuales se beneficiará el usuario, el Consultiu también recrimina la falta de explicaciones de las prestaciones que se ofrecerán a los mayores, así como que la nueva tarjeta no tenga un límite de caducidad.

El Consell de Mallorca y más concretamente Podemos y Més, que dirigen las áreas de Participación Ciudadana y Gent Gran, tampoco han querido despreciar las posibilidades de ofrecer prestaciones y organizar actos para la tercera edad.

Tal y como adelantó este periódico el pasado domingo, el mismo departamento de Participación Ciudadana ha sacado un concurso para celebrar el II y III Certamen de la Gent Gran los años 2018 y 2019 por un importe de 447.432 euros. Una cantidad importante si tenemos en cuenta que se deben repartir unos 2.000 bocadillos, imprimir unos programas y garantizar la presencia de ambulancias y servicios de apoyo.

Al igual que hacía el PP, y por lo que se hizo famosa UM, encontramos innumerables fotografías de los actuales dirigentes del Pacto de Izquierdas en actos de las diferentes asociaciones de la tercera edad.