Més y Podemos defienden la zonificación turística ante la avalancha de críticas

Joana Aina Campomar y Josep Ferrà, diputados de Més per Mallorca, ayer en el Parlament. més

Podemos y Més per Mallorca, en especial los econacionalistas, salieron ayer desde el Parlament en defensa de la zonificación para el alquiler turístico anunciada la pasada semana por el Consell de Mallorca ante la avalancha de críticas que ha recibido. En el caso del partido morado, la defensa llegó acompañada de advertencias respecto a algunas cuestiones que, a su juicio, deben acabarse de "definir", como "la desprotección" de zonas rústicas, según declaró su portavoz parlamentario, Alberto Jarabo. Por su parte, Joana Aina Campomar, diputada de Més per Mallorca, defendió con firmeza que la zonificación supone una "apuesta" por hacer frente a un problema "teniendo en cuenta todos los intereses, desde los ambientales a los económicos" con una propuesta que busca "regular de forma coherente y equilibrada".

Campomar criticó especialmente al presidente de la Felib, el alcalde de Sencelles por El Pi, Joan Carles Verd, que exigió al Consell que "escuche las propuestas de los ayuntamientos ya que cada municipio es una realidad diferente" y criticó, entre otras cuestiones, la limitación de los 60 días en los que será posible el alquiler vacacional nen zonas del litoral saturadas y en el interior de la isla. La diputada de Més acusó a Verd de utilizar una entidad pública como la Felib para posicionarse a favor de "un sector", actuando como "un tercer lobby" cuando su función es "defender los intereses generales y a todos los alcaldes".

Más suave fue ante las críticas del GOB y Terraferida. "Las respetamos pero no las compartimos", dijo Campomar, quien resaltó que por primera vez se ha puesto sobre la mesa una zonificación con indicadores. "De lo que no nos pueden acusar es de no querer afrontar el problema", añadió antes de recordar que ahora los ayuntamientos trasladarán su opinión al Consell, que está "abierto" a escucharlos.

La zonificación planteada por el Consell no será definitiva al menos hasta el verano, ya que en el primer semestre del año será ratificada o modificada por el Plan de Intervención de Ambitos Turísticos (PIAT) y la institución tiene previsto reunirse con los municipios para que planteen sus objeciones. En este sentido, Jarabo, mostró la "satisfacción" de Podemos porque el Consell haya presentado la zonificación "en el plazo" al que se comprometió, a la vez que recordó que se trata de una propuesta "provisional" y confió en que "cuando sea definitiva" suponga "un techo de plazas razonable" y tenga especial relevancia el "derecho al acceso a la vivienda" como el principal parámetro.

Esta defensa no ha frenado las críticas, a las que ayer se sumó la Pimem cuyo presidente, Jordi Mora, calificó de "ataque directo a los pequeños autónomos y pymes" la zonificación. Para Mora, el alquiler vacacional es "una buena forma de distribuir el pastel turístico", pero "parece que sólo se quiere desde la administración que dicha riqueza se concentre en unas pocas y grandes empresas".