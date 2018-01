Riu y Escarrer chocan con Armengol en Madrid por la subida de la ecotasa

Los hoteleros mallorquines Carmen Riu y Gabriel Escarrer hijo se enfrentaron públicamente a la presidenta del Govern, Francina Armengol, ayer en Madrid. Los dos magnates del sector reprocharon a la socialista que Balears vaya a doblar este año la ecotasa, lo que describieron de "aberración", y una ley de alquiler turístico "demasiado poco restrictiva" que supondrá "un nuevo verano de saturación", según sus pronósticos. La presidenta tuvo que emplearse a fondo para salir viva de la encerrona en la que hasta tuvo al moderador en contra y acabó reclamando "coherencia" a los empresarios turísticos.

Armengol se quedó sola en la mesa redonda en la que participó ayer en Exceltur -la antesala de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se inaugurará hoy- en lo que fue algo así como un todos contra la presidenta. Los hoteleros desplegaron toda su artillería contra las políticas del Pacto en Balears con la complicidad de un Alberto Núñez Feijóo antiecotasa, de un presidente de Europcar, José María González, que abandonó su papel de moderador por los planes del Govern con los rent a car, y con el único posible aliado de la presidenta sobre el escenario del foro, Ximo Puig, enmudecido ante los dardos contra su compañera de filas en el PSOE.

El primer desencuentro vino por la ley de alquiler turístico del Govern aprobada el pasado verano. La presidenta Armengol defendió la zonificación de los consells y los 400.000 euros de sanción para las plataformas que oferten viviendas para alquilar de forma ilegal y la consejera delegada de Riu Hotels, Carmen Riu, lamentó que la ley sea "demasiado poco restrictiva". "En algunos territorios, sobre todo si son islas como Balears, debería haber una regulación muy limitada", señaló Riu, que auguró que en unas islas en las que "no se pueden concentrar tantos turistas" volverá a haber "un verano de saturación".

Le cogió el guante el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que atribuyó la saturación y la "turismofobia" al alquiler vacacional y tildó de "insuficiente" la regulación balear. "Están bien los parches, pero el actual crecimiento no es sostenible", defendió el hotelero, que reclamó a las comunidades "un plan estratégico" a medio plazo sobre el turismo.

Mientras los dos hoteleros vaticinaban por esta parte un aumento de turistas, alertaban, por otra, de su descenso, a raíz de la subida de la ecotasa este año. Carmen Riu alertó de que "aunque no haya habido contestación ni reacción por parte del turista, a partir de 2018 empezaremos una curva descendente porque vuelven mercados como Túnez o Turquía".

"Curva hacia abajo"



"Y en este año que empezamos la curva hacia abajo duplicamos la ecotasa. Me sorprende", manifestó la hotelera: "Presidenta, nunca había visto duplicar un impuesto". La consejera delegada de Riu criticó también la falta de información al turista sobre el destino de los fondos del impuesto turístico. Escarrer tildó la subida de "aberración" y aseguró que el incremento "se notará a medio plazo".

"Hay que ser coherentes si defendemos que hay que apostar por la calidad y no por la cantidad", respondió Armengol, que subrayó la "gran aceptación social" de la ecotasa y que otros países competidores de Balears "como Grecia", implantarán este año el impuesto turístico. "Cojo el guante a Carmen [Riu] que se pueden explicar mejor su finalidad, pero he pagado siete euros de tasa turística en Bruselas y nadie me ha dicho a qué se destina".

Por otra parte, la presidenta recordó que en estos momentos "nuestros empresarios venden las camas mejor que hace unos años" y señaló la subida salarial del 17 por ciento a los trabajadores del sector turístico como muestra de que "los hoteleros tienen buenas perspectivas". Aseguró que, en cualquier caso, el importe de la ecotasa "se puede cambiar según la situación" si fuera necesario.

También disparó contra la presidenta el moderador y presidente de Europcar, José María González, por el plan del Govern de que todos los coches de rent a car sean eléctricos en Balears en 2030. "Será el sector y no Balears quien decida eso", le espetó González.