Més per Menorca acusa a sus socios de no consensuar el decreto de guarderías

El diputado y portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, acusó ayer de "falta de voluntad política" a sus socios de Govern, Podemos y PSIB, para paralizar el decreto de guarderías y buscar un consenso real.

Martí expresó su indignación ayer después de que los partidos representados en la Mesa del Parlament, excepto Més per Mallorca, rechazaran ayer que su proposición no de ley (que recoge las demandas en contra del decreto de guarderías hechas desde parte del sector y aboga por hacer un análisis previo de la situación de estos centros) pasara a ser tratada por la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos. Se pretendería así agilizar el proceso y aclarar cuanto antes la situación sobre la regulación de los centros que atienden a niños de 0 a 3 años.

Actualmente, su PNL está en la agenda de la Comisión de Educación, que está "saturada"durante varias semanas con las comparecencias previstas por el pacto educativo. Por ello y dado que la iniciativa de regulación parte de la conselleria de Servicios Sociales, Més per Menorca había solicitado que la PNL se tratara en la Comisión de Asuntos Sociales.

El decreto de guarderías propuesto por la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, de Més per Mallorca, ha generado mucho rechazo entre parte del sector que defiende que todos los centros que atienden a niños de 0 a 3 años son educativos y deben regirse por los criterios marcados por la conselleria de Educación para las escoletes en vez de crear una nueva norma para regular una red asistencial y consolidar así las guarderías. El rechazo se ha generado especialmente en Menorca, donde apenas hay guarderías.

Los menorquines recordaron ayer que, ante la polémica generada, Santiago se comprometió a paralizar la tramitación para buscar un mayor consenso. Y por eso, aunque la representante de Més per Mallorca Joana Aina Campomar sí secundó la propuesta de Més per Menorca, Martí mostró su indignación al ver que desde PSIB y Podemos no recibieron el apoyo esperado.

Por otro lado, el director general de Servicios Sociales, Andreu Horrach, acudió ayer al Consell Escolar de Balears para explicar la normativa con la que quieren regular los centros de 0 a 3 años, para dar cumplimiento así a una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la existencia de una red educativa y otra asistencial.

Desde FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, se criticó que no acudiera nadie de la conselleria de Educación, departamento que entienden que debería estar implicado en la regulación de la etapa 0-3. Cooperatives d'Ensenyament, también miembro del Consell Escolar, reiteró su defensa de la educación infantil y se mostró dispuesta a analizar "con rigor" el texto del futuro decreto.