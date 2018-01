Cs pide que Gómez comparezca por los contratos irregulares del Ibsalut en 2015

El portavoz y diputado de Ciudadanos Balears, Xavier Pericay, anunció ayer que su partido pedirá la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, en la comisión de Salud del Parlament, para que explique qué medidas ha tomado el Govern tras conocerse el informe de la Sindicatura de Comptes "en el que se habla de irregularidades que son intolerables". Pericay se refería a la cantidad de contratos en el Ib-Salut realizados en 2015 "sin seguir el procedimiento establecido".

"Hemos pedido la comparecencia de Gómez para que explique qué parte corresponde al Govern del Pacto y qué medidas se han tomado para que lo que denuncia la Sindicatura no vuelva a pasar", argumentó el líder de Cs. Precisó que lo que le interesa es "saber si esto está resuelto o no, porque ya han pasado dos años desde el 2015 y no sabemos si esa situación se ha vuelto a repetir en los dos ejercicios siguientes".