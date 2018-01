Son Espases entrega sus premios de investigación 2017

El Hospital Universitario Son Espases entregó ayer sus premios de investigación 2017, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia alcanzada en esta materia.

Los premios y las ayudas de Son Espases pera a la investigación son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación, según informó el Govern. La dotación de los premios en la edición de 2017 ha sido de 29.937 euros, repartidos en tres categorías: Mejor publicación científica, que premia la publicación de un artículo en la revista que ha tenido un factor de impacto más alto; Mejor proyecto piloto, que pretende dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales y finalmente Ayudas para gastos de viaje e inscripción en congresos científicos para el personal que asiste a estos para hacer alguna aportación, ya sea con un póster o con una comunicación.

En el acto de entrega participaron el director asistencial del Servei de Salut, Nacho García; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar; el director científico del IdISBa, Miquel Fiol; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.

Un estudio sobre Asma y EPOC

En la edición de este año se ha concedido el premio Mejor publicación científica al doctor Borja García-Cosío, investigador del grupo de inflamación, reparación y cáncer en enfermedades respiratorias, por el artículo titulado Th-2 signature in chronic airways diseases: towards the extinction of asthma-COPD overlap syndrome?, en el que se estudia la huella inflamatoria predominante en enfermedades respiratorias comunes como el asma y la EPOC y se propone una nueva clasificación de las enfermedades respiratorias que lleve a un tratamiento más personalizado.