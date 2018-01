Company tilda a Armengol de "mentirosa compulsiva" por la ayuda electoral del PP

El presidente del PP balear, Biel Company, calificó ayer a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, de "mentirosa compulsiva" por afirmar que "una sentencia obligaba al PP a pagar 153.000 euros" por la subvención electoral a los populares en 2007, lo que "es mentira". Company efectuó estas declaraciones tras el dictamen del Consell Consultiu que rebaja considerablemente la cantidad que debería devolver el PP con respecto a lo que calculó la Sindicatura de Comptes.

Aunque Fernando Areal, exgerente del PP balear y cuñado del expresident Jaume Matas, confesó ante el juez que se había pagado la campaña en negro, Company recordó ayer que ninguna sentencia obliga a los populares a devolver estos fondos. "No hay ninguna sentencia que condene al PP a devolver ni un euro y si esto sucede no tenga dudas de que lo haremos", insistió el líder popular a preguntas de los periodistas.

Precisó que en el PP balear "han pasado cosas que no deberían haber pasado nunca", en referencia a la corrupción de la época de Matas, y sostuvo que él tiene "el compromiso de que no volverá a ocurrir". En este sentido, aseguró que los populares de las islas están dispuestos a asumir las responsabilidades que realmente les correspondan, pero "esa responsabilidad no la marcará ningún medio de comunicación, ni otro partido ni Armengol".

"Lo que tiene que hacer Armengol es perseguir la corrupción que tiene en su propio Govern", añadió en referencia implícita a los casos que han afectado a Més. Además, acusó a la jefa del Ejecutivo de "utilizar los servicios de la administración pública para perseguir" al PP.

Negociación con Madrid



Company reforzó su ataque a Armengol con una dura crítica por sus negociaciones con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para intentar sin éxito que no recorte la llegada a Balears de 67 millones de euros del sistema de financiación hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, aunque la presidenta del Govern sí logró arrancar al ministro el compromiso de pactar en tres meses un REB para Balears.

"Por desgracia, Armengol es la peor negociadora de Balears ante el Estado", dijo el líder del PP. Para Company, la presidenta no "logra nada" en sus reuniones con Madrid debido en parte a su "estrategia" de "pedir la dimisión y usar un lenguaje rastrero y unas formas barriobajeras" contra Montoro, como hizo antes de sentarse a negociar con el ministro el pasado martes. Consideró que se trata de una actitud "intencionada" por parte de la jefa del Ejecutivo con el fin de mantener el "discurso victimista de Madrid nos mata" al no alcanzarse acuerdos y con la que Armengol demuestra "poca lealtad institucional", además de "perjudicar a los intereses de Balears".

Montoro



Company desveló que había hablado con Montoro antes de que este se reuniera con Armengol y que, tras este encuentro entre el ministro y la presidenta, habló con el secretario de Estado de Hacienda. "Esperamos y deseamos que el Gobierno central apruebe lo antes posible los presupuestos generales para este año y exigimos a Armengol que trabaje para que su grupo político (el PSOE) los apoye, ya que en Balears necesitamos esos 67 millones de euros", dijo el presidente del PP.

Añadió que en lo que se refiere al REB los populares han trabajado "desde el principio para lograr el mejor" Régimen Especial para las islas y aseguró que en el Gobierno de Mariano Rajoy también se desea consensuar un "buen" REB.

"Lo que tiene que hacer Armengol es perseguir la corrupción que tiene en su Govern, dejar de perseguir a otros partidos, negociar bien con el Gobierno central y hacer todo eso dejando de sembrar el odio y la confrontación en Balears", concluyó el presidente del PP balear.