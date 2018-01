Ryanair empieza a cobrar el lunes un suplemento de cinco euros por el equipaje de mano

Ryanair cambia el próximo lunes, 15 de enero, su política de equipajes. A partir de esa fecha, ningún pasajero que vuele con la compañía low cost podrá llevar gratis una maleta como equipaje de mano en cabina, con la única excepción de los viajeros con embarque prioritario, es decir los que hayan abonado previamente cinco euros suplementarios.

Según informa la compañía, los pasajeros que no hayan abanado el suplemento solo podrán entrar en la cabina una bolsa pequeña que deberan situar en el suelo frente a su asiento. Y que en ningún caso podrá superar unas dimensiones de 35 centimetros de base por 20 de alto y 20 ancho. En caso de incumplimiento, la compañía aplicará al pasajero un cargo adicional de 50 euros por bulto en la puerta de embarque y los bultos serán enviados a la bodega.

En caso de pagar el suplemento, se permitirá al pasajero llevar en cabina un pieza grande de equipaje de mano y un bulto pequeño que no sobrepase los 35 centímetros de base por 20 de alto y 20 ancho. En caso de incumplimiento, la compañía añadirá al pasajero un cargo adicional de 50 euros por bulto y estos serán desviados a la bodega.

El suplemento de embarque prioritario para poder llevar maletas tiene tres modalidades, Plus, Flexi Plus y Family Plus y tiene un coste de cinco euros si se abona con la reservas del billete o de seis euros si se agrega después.

Con esta nueva política sólo los clientes con embarque prioritario podrán subir dos bultos a bordo como equipaje de mano. El resto, solo podrá acceder con un solo bulto de muy pequeño tamaño y si además lleva una maleta, ésta será bajada a la bodega en la misma puerta de embarque.

Todos los clientes que viajan con Ryanair a partir del 15 de enero han recibido una notificación por correo electrónico en la que se detallan estos cambios. Además, la compañía ha diseñado nuevas tarjetas de embarque para aclarar si el pasajero debe esperar en la fila para pasajeros con prioridad de embarque o en la de aquellos que viajan sin ella.

Ryanair ha instalado nuevas señales y medidores de equipaje en sus puertas de embarque en todos los aeropuertos en los que opera, entre ellos Palma. A partir del lunes se podrá adquirir el embarque prioritario hasta 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo a través de la aplicación de Ryanair.



Rebaja en las maletas facturadas, que pueden ser más grandes



La aplicación de esta nueva política de equipajes incluye, desde el pasado mes de septiembre, una rebaja del precio de las maletas facturadas, así como un incremento en el tamaño admitido de las mismas. El objetivo es animar a más clientes a factuar sus maletas y reducir así el número de pasajeros con dos bultos en las puertas de embarque.

De este modo, el peso del equipaje facturado permitido ha pasado de 15 a 20 kilos en todas las maletas, con lo que se ha igualado el peso habitual permitido por el resto de aerolíneas en vuelos nacionales.

Además, la tarifa base para factuar una maleta se ha reducido de 35 a 25 euros.