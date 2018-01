Pinza entre el PP y PSOE en el Consell para evitar rebajar al 3% la entrada en el Parlament

El PP y el PSOE se han aliado hoy en el Consell de Mallorca para evitar que prospere una moción de El Pi que pedía rebajar del 5% al 3% la obtención de representación en el Parlament. Pi, Podemos, Més y Ciudadanos apoyaron la rebaja y ello provocó una ruptura en la disciplina de voto del Pacto de Izquierdas, al votar el PSOE en contra de sus socios de gobierno insular.

Antoni Amengual, conseller de El Pi que presentó la moción, ha recordado que en las elecciones de 2011 el 20% de los votos de la ciudadanía de Mallorca no pudo entrar en el Parlament al no llegar al 5%. También ha explicado que se elevó el porcentaje con el claro objetivo de evitar que UM entrara en la Cámara a finales de los años 90. Lluís Apesteguia, en representación de Més, le ha preguntado al PP si les parecería bien que su partido no hubiera entrado en el Parlament de Cataluña, ya que no llegaron al 5% y obtuvieron representación gracias a que el Parlamento catalán tiene fijado el 3%.

PP y PSOE han argumentado su alianza indicando que la rebaja del porcentaje supondría la atomización del Parlament. La moción ha rechazado por un solo voto e instaba a la cámara autonómica a modificar la ley electoral. Una iniciativa que hace unos meses ya fue rechazada en el Parlament, también por PP y PSOE, cuando fue presentada por Més per Menorca.