NH rechaza la fusión con Barceló por "negativa y carente de liquidez"

La creación del mayor conglomerado hotelero de España tendrá que esperar. NH Hotel Group ha rechazado por unanimidad la propuesta de fusión presentada por el Grupo Barceló, y lo hizo con unos argumentos contundentes. La oferta, argumentó, era "inadecuada" y "negativa", porque carecía de "liquidez" para sus accionistas.

En cualquier caso, esta compañía no cierra las puertas a futuros acuerdos estratégicos, siempre que sean beneficiosos para los accionistas de NH, "en el marco de las tendencias de consolidación imperantes en el sector", en lo que puede interpretarse como una invitación a mejorar la oferta.

Sin embargo, no parece que esas futuras alianzas vuelvan a pasar por Barceló. Después de conocer la noticia y expresar su "respeto, como no podía ser de otra manera" por la decisión del consejo de NH, desde el grupo mallorquín se trasladaba la idea de que se había "perdido una oportunidad" y de que daban por "acabado" el asunto.

Además, el copresidente de Barceló Hotel Group, Simón Pedró Barceló, ya dijo el mes pasado que, si el tema no fructificaba, no tenían ningún "plan B", lo que reafirma la idea de que no habrá otra oferta.

Si hubiese prosperado la operación, la compañía resultante hubiese liderado el mercado nacional, por encima de Meliá y mirando de cerca a colosos europeos del sector como la compañía británica InterContinental y la francesa Accor, con cerca de 100.000 habitaciones repartidas entre más de 600 establecimientos hoteleros de todo el mundo.



Comunicación a la CNMV

El consejo de administración de NH, que comunicó haber adoptado la decisión con el asesoramiento de Bank of America Merrill Lynch, trasladó sus argumentos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En ese escrito oficial, esta sociedad justifica el rechazo, porque, asegura, ha querido defender el "interés social" de NH y "los intereses de todos los accionistas". "El consejo no considera apropiados ni el valor intrínseco asignado a NH por la oferta del Grupo Barceló, ni su alcance, ni la ecuación de canje ofrecida por éste", argumenta la cadena hotelera.



Un lenguaje frío

Barceló había valorado a su competidor en 2.480 millones de euros, a un precio de 7,08 euros por acción, lo que representaba una prima del 27% para los accionistas. La intención del grupo mallorquín pasaba por controlar el 60% de la compañía resultante tras la fusión.

Unas propuestas, dictamina NH haciendo uso de un frío y duro lenguaje empresarial, que son totalmente "inadecuadas", ya que no tienen en cuenta el "valor real" ni el "potencial de revalorización" de esta compañía si sigue en el mercado de forma independiente; un potencial que, remarca la compañía hotelera, sería "superior" a esos 7,08 euros por acción planteados en la propuesta.

Profundizando en esta visión "negativa", NH, cuyo consejero delegado es Ramón Aragonés, subraya que la oferta no tiene en cuenta su "potencial de crecimiento en resultados" ni su capacidad de "generar beneficios" con su estructura mixta de contratos en gestión y alquiler ni el valor de sus activos urbanos en propiedad en Europa.

NH Hotel Group menciona, en este sentido, la reciente venta del hotel Barbizon en Ámsterdam.

"El consejo ha valorado muy negativamente que la oferta de Grupo Barceló carezca de liquidez para los accionistas de NH", concluye la cadena hotelera con sede en Madrid, reafirmando la confianza en el plan estratégico que tiene en marcha la compañía "con un sólido crecimiento en ingresos" y con los fundamentos de crecimiento que le aportan sus activos hoteleros.



"Bondad del planteamiento"

Frente a la dura disección realizada por NH de la oferta de Barceló, el grupo mallorquín se limitó a a expresar su "desilusión" por no haber convencido a la otra compañía de la "bondad de su planteamiento". Asimismo, lamentaron que se haya "perdido una oportunidad".