Los salarios de más de treinta mil mallorquines suben este mes un 3,8%

La próxima nómina que recibirán algo más de 30.000 trabajadores de las islas va a mostrar una subida del 3,875%, fruto del convenio que los hoteleros mallorquines y los sindicatos UGT y CCOO suscribieron el pasado mes de septiembre. Este incremento se verá seguido de otro del 1,125% durante el próximo mes de abril para completar así el alza del 5% prevista para este año. Hay que recordar que en 2019 se aplicará otra subida del 5%, y en 2020 y 2021 del 3,5% por cada ejercicio, hasta completar el 17% fijado para el conjunto de esos cuatro años.

Esta mejoría en las nóminas comenzará por los citados 30.000 empleados al iniciarse su aplicación en temporada baja, pero en pleno verano se espera que llegue a afectar a cerca de 140.000 asalariados incluidos en los sectores de la hotelería, la restauración y el ocio nocturno.

Además, la cifra de beneficiados va a crecer rápidamente, al haber previsto los sindicatos un avance en el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos fruto del alargamiento de la temporada, que en muchos casos comenzará a detectarse a lo largo del próximo mes de febrero, según pone de relieve el secretario de Acción Sindical de la federación de hostelería de UGT, José García, que estima que durante el próximo mes ya podrían incorporarse unos 20.000 empleados más a este sector (la Semana Santa de este año se inicia en marzo, y muchos de estos llamamientos se producen un mes antes para dejar los establecimientos en condiciones), lo que supone que la mejora salarial llegará ya a unas 50.000 personas, cifra que se seguirá incrementando a medida que se acerque el verano.

Hay que recordar que el convenio colectivo fue suscrito en su momento solo por los hoteleros mallorquines, con una airada oposición de las patronales de restauración y de salas de fiestas. Sin embargo, los presidentes de estas últimas han asumido que no les queda más remedio que aplicar el citado incremento salarial, ante la imposibilidad de negociar un pacto que los desvincule de los hoteleros.

El presidente de la asociación de restauración de Mallorca, Alfonso Robledo, no oculta que la campaña navideña ha sido muy positiva para muchos negocios de su sector, especialmente para los ubicados cerca del centro de Palma, y reconoce que para muchos establecimientos aplicar una subida salarial del 5% durante este año (3,875% este mes y 1,125% en abril) no va a conllevar un quebranto inasumible. Pero recuerda que no se puede comparar la situación "de un restaurante de Formentera con la de un bar del polígono de Son Castelló", y lamenta que el aumento de los costes salariales vaya a alcanzar a todos por igual.

Además, Robledo hace una advertencia: aunque se detecta un mayor consumo por parte de los residentes, la enorme competencia que se ha generado en esta actividad esta impidiendo aplicar subidas en los precios.

La tesis defendida por el presidente de la patronal de restauración es muy similar a la que se esgrime desde las de comercio: la isla ha dimensionado muchos de sus sectores empresariales en relación a la demanda que registran durante el verano, pero eso hace que se produzca una grave sobredimensión en invierno. A ello suma el intrusismo detectado en la restauración, con negocios que se abren para cubrir solo la temporada alta y que cierren en cuanto llega octubre para en muchos casos dejar deudas a sus espaldas,



Moratoria en la restauración



Por ello Robledo defiende la necesidad de adoptar en su sector algún tipo de moratoria que ponga fin a este constante crecimiento. En este sentido, recuerda que el sector hotelero es el primero que tiene fijada una limitación de plazas, o que el comercio ha sido objeto de varias suspensiones de licencias para frenar ese aumento de la competencia con la entrada de nuevas grandes superficies.

Por otro lado, José García anuncia la puesta en marcha durante esta próxima temporada de una campaña "hotel por hotel" para elevar la afiliación sindical. Recuerda que han sido los sindicatos los que han conseguido negociar un convenio colectivo con una subida salarial del 17% en cuatro años que está siendo un referente en toda España, y defiende que ahora es el turno de que los asalariados que se verán beneficiados los que demuestren su respaldo a estas organizaciones mediante su afiliación.