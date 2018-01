Rebajas atípicas y desiguales

Comercio. Pese a caer en domingo (y con lluvia), las grandes superficies hacen buen balance del inicio de la campaña de precios rebajados. Algunos pequeños comercios también trataron de plantar cara

Rebajas que empiezan en domingo y con llovizna y que llegan después del triunfo del Black Friday y de las ofertas adelantadas que algunas tiendas ya ofrecen desde hace varios días. En conclusión: un inicio raro de las rebajas. Unas rebajas atípicas y con unos balances desiguales.

Las triunfadoras fueron las grandes superficies como El Corte Inglés o FAN Mallorca. En el centro de Palma, varios locales pequeños (y no solo de franquicias) decidieron también abrir la barrera. Aunque no era mayoría, sí que hubo una parte del pequeño comercio que quiso plantar cara e intentar hacer algo de caja aprovechando el domingo comercial, aunque por la mañana no se encontró con una gran afluencia de gente por las calles.

El inicio de las rebajas de inviernunca había caído en domingo, con lo que había cierta incógnita en los establecimientos sobre qué esperar.

Pese a todo, no faltó a las nueve y media de la mañana el grupo habitual de incondicionales que quisieron ser los primeros en atravesar las puertas de El Corte Inglés de las avingudes de Palma.

Moda y deporte

A las diez y media de la mañana, el aparcamiento subterráneo de los grandes almacenes ya estaba completo. Desde el centro admitieron que la afluencia había sido un poco mayor de la esperada y que confiaban en que fuera un buen día de ventas. Las estrellas: la ropa (especialmente prendas de invierno) y los productos de deporte. La moda de firmas conocidas, con descuentos de hasta el 50%, fueron otro de los grandes atractivos.

En este caso, la lluvia jugó a favor de los grandes almacenes, como también lo hizo de Porto Pi Centro y sus negocios bajo techo.

El centro de Palma aparecía algo desangelado por la lluvia ayer por la mañana aunque la situación variaba de una calle a otra y en general en las manos de los paseantes se veían más paraguas que bolsas y dependientes cruzados de brazos o consultando el móvil.

Arterias comerciales como las avingudes, Jaume III y Sant Miquel registraban más movimiento que Oms, Jaume II, el Pas d'en Quint o Sindicat, por ejemplo, aunque en todas ellas había varios locales pequeños abiertos (además de franquicias, también miembros del pequeño comercio y tiendas de moda de renombre). En la plaça Rei Joan Carles I, Madó Pereta ponía la nota de animación en medio de una Palma de tranquilidad dominical al animar de forma entusiasta a los paseantes, micrófono en mano y a todo volumen, a entrar en C&A.

Si el uso del ' parking' sirve para medir el éxito de la jornada, en FAN Mallorca pueden estar más que satisfechos. A las dos y media, no era tarea fácil encontrar un sitio dónde dejar el coche y algunos restaurantes había incluso cola de clientes que esperaban una mesa para comer y así reponer fuerzas para continuar después con su sesión de compras.

Previsión de grandes descuentos

Hoy, todas las tiendas abrirán sus puertas, pequeños y grandes, pero también hoy muchos ciudadanos vuelven a sus puestos de trabajo y a la vorágine cotidiana.

Pese a este inicio irregular, las patronales del pequeño comercio confían en tener una campaña similar a la del año pasado en cuanto a resultado.

Según explicaron a este diario representantes de las organizaciones empresariales, los consumidores podrán encontrarse ya desde el principio con fuertes descuentos ya que diciembre ha sido un mes flojo de ventas para ellos si los comparan con los buenos resultados que cosecharon en noviembre. Esta caída les ha dejado productos en las estanterías, que por ello serán objeto desde hoy de potentes promociones.