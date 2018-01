Ryanair obliga a una madre a pagar 4 euros para sentarse junto a su hija de tres años

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha obligado a una madre mallorquina a pagar un suplemento de cuatro euros para poder ocupar un asiento en un vuelo de la compañía junto a su hija, de solo tres años.

Se da la circunstancia de que Ryanarir no permite el transporte de los menores de 16 años no acompañados. Los niños deben viajar siempre en compañía de un adulto, pues, a diferencia de otras compañías aéreas, no dispone de servicios de acompañamiento, especifica claramente en sus cláusulas.

E.M compró por internet dos billetes de la compañía para viajar de Palma a Madrid con su pequeña. Adquirió los pasajes a través de la página web de la compañía de bajo coste, pero al comprobar las tarjetas de embarque se dio cuenta de que a ella la habían sentado en el asiento numero 7D y a la pequeña en el 21D.

E.M se puso en contacto inmediatamente con la aerolínea y le hizo saber a la teleoperadora que le atendió a través del chat de la web que su hija no podía viajar sola, que solo tiene tres años, que lógicamente es demasiado pequeña para ello, y que no imaginaba que las separasen al comprar a la vez los dos billetes.

La respuesta de la operadora fue la siguiente: "Le informamos que si el pasajero no quiere pagar por el asiento, tiene la opción de hacer el check in gratuito cuatro días antes del vuelo, pero el sistema le va a asignar los asientos aleatoriamente. Si desea sentarse junto a otros pasajeros, le aconsejamos comprar el asiento. Además, si en la reserva aparecen menores de hasta 12 años, es suficiente que por lo menos un adulto compre el asiento a cuatro euros entre las filas 18 y 30 y el niño recibirá el asiento de forma gratuita al lado del adulto".

La aerolínea no permite a los menores viajar solos y hace responsables a los adultos acompañantes de los pequeños, pero a la hora de asignarles asientos los separa, utilizando un sistema de distribución aleatori, obligando al acompañante a pagar un suplemento, como le sucedió a la pasajera mallorquina con su niña de tres años.