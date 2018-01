Detectan fallos en la contabilidad de EU, PP, Podemos y Cs de Baleares

El Tribunal de Cuentas ha detectado algunos errores en las finanzas de partidos políticos de Balears, especialmente de Esquerra Unida (EUIB), pero también del Partido Popular (PP), Ciudadanos y Podemos.

Así consta en el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

La mayor parte de los errores detectados en Balears corresponden a Esquerra Unida. El Tribunal de Cuentas señala que la federación de las islas no aportó la documentación justificativa solicitada, "lo que ha constituido una limitación al alcance de la fiscalización".

También reseña que EUIB procedió en 2014 a la activación de un inmueble por un importe de 103.715 euros, con cargo a la cuenta de terrenos y bienes naturales, sin separar el importe correspondiente al valor de la construcción. No obstante, al cierre del ejercicio registró una amortización de 12.941 euros.

Una sede en Calvià



Por otra parte, se ha verificado la existencia de un inmueble propiedad de esta federación desde el año 2006, ubicado en el municipio de Calvià, que no figura registrado en el inmovilizado de la formación, si bien el crédito hipotecario asociado está contabilizado en el pasivo con un saldo pendiente de amortizar de 65.101 euros al cierre del ejercicio fiscalizado.

La federación de Balears también registró incorrectamente como aportaciones de cargos públicos un importe de 3.156 euros, que correspondía a aportaciones recibidas de tres Ayuntamientos, directamente en cuentas corrientes titularidad de la formación política.

Asimismo, la federación balear no disponía ni en 2014 ni en 2015 de cuenta bancaria específica para recibir las donaciones y aportaciones de cargos públicos. EUIB remitió las cuentas anuales del ejercicio 2015 fuera del plazo establecido por la ley, con 175 días de retraso respecto al plazo que concluía el 30 de junio de 2016. Juanjo Martínez, actual coordindor, recordó ayer que los anteriores responsables fueron expedientados y se puso a disposición de la institución para subsanar errores

Respecto al PP balear, el Tribunal de Cuentas lo incluye entre las sedes de la formación que ingresaron las aportaciones de cargos públicos en cuentas destinadas al ingreso exclusivo de las cuotas de afiliados. En el caso de Balears se trata de un importe de 422.673 euros. También se ha identificado un pago en efectivo de 2.699 euros desde la sede balear que supera el límite máximo de 2.500 euros previsto en la ley.

En cuanto a Podemos, el Tribunal indica que la formación no presentó la correspondiente contabilidad electoral al órgano fiscalizador en el caso de las elecciones al Consell de Eivissa, pese a que obtuvo tres representantes. No obstante, ha verificado que dicha cuenta se ha integrado en la contabilidad anual presentada por la formación. También hubo un pequeño error en ingresos del grupo morado en el Consell. Respecto a Cs, no contabilizó las nóminas de una serie de empleados, ha detectado el Tribunal de Cuentas.