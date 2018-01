El Govern ha implantado en dos años la teleasistencia a 1.500 dependientes

La conselleria de Servicios Sociales que dirige Fina Santiago ha conseguido implantar el servicio de teleasistencia para personas dependientes a 1.500 usuarios en Balears. La cifra es considerable si tenemos en cuenta que este servicio era inexistente en 2015. Lo ofrecían algunos ayuntamientos, pero no el Govern. Santiago aseguró a este periódico que el objetivo de su departamento durante esta legislatura es llegar a los 5.000 usuarios.

La teleasistencia es un servicio que pone a disposición de los dependientes un mando que va con un collar y los usuarios pueden pulsar en caso de caída o de encontrarse mal. El Govern de les Illes Balears hace 10 años que aprobó la puesta en marcha de este servicio fundamental para personas que no pueden valerse por sí mismas y viven solas. No obstante, no ha sido hasta 2017 que se ha puesto en marcha. Santiago recordó que "en 2015 cuando llegamos al Govern no había nada hecho por parte del PP y pusimos en marcha un concurso público que ha permitido en el primer año tener más de 1.500 usuarios".

La conselleria de Servicios Sociales se ha marcado la meta de que en 2018 se alcancen los 2.400 usuarios. Se sacará un concurso público que en esta legislatura permitirá llegar hasta los 5.000 antes mencionados.

Santiago explicó que este servicio "es compatible con las personas dependientes que son usuarias de otros servicios sociales, como es el caso de los que acuden a un centro de día, los que perciben una presentación económica por dependencia y los que reciben ayuda domiciliaria de los servicios sociales".



Gratuidad del servicio

El servicio de teleasistencia, tal y como fue aprobado hace 10 años, era de copago. Por ello, los usuarios tenían que pagar hasta tres euros en función de la pensión y del nivel económico. La consellera Santiago aseguró que a partir de ahora las personas dependientes que tengan el servicio de teleasistencia no tendrán que pagar, ya que se ha modificado el reglamento para que sea gratis en todas sus franjas.