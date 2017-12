Balears acumula hasta octubre un superávit de 240 millones de euros

Balears ha acumulado hasta octubre un superávit de 240 millones de euros en 2017 frente a los 119 logrados en el mismo periodo del año pasado, según los datos de déficit de las Administraciones Públicas divulgados ayer por el Ministerio de Hacienda.

Mientras tanto, el conjunto de las comunidades acumulado hasta el pasado mes de octubre un superávit de 1.267 millones. De acuerdo con estos datos, la administración regional ha pasado de registrar un déficit de 3.048 millones en octubre de 2016 a ese resultado positivo de 1.267 millones en el mismo periodo de 2017.

De las 17 comunidades, 9 de ellas tienen superávit y las 8 restantes aún reflejan déficit en sus cuentas. Las que han logrado superávit son Asturias, Balears, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, la Rioja y País Vasco, mientras que las que permanecen con déficit son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Los ingresos del subsector, según los datos de Hacienda, han aumentado en un 5,9 % debido, principalmente, al resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2015, que ha supuesto 983 millones más a favor de las comunidades.

También se debe a las mayores entregas a cuenta netas, que en conjunto se incrementan un 5,4 % mientras que los gastos se han incrementado en un 2,3 %.

Por su parte, la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, reclamó ayer al Gobierno que flexibilice la regla de gasto, porque está "obstaculizando que el crecimiento económico llegue a todo el mundo". Cladera, que recordó que los ayuntamientos con superávit de Balears no pueden invertir 500 millones de euros por la restricción del gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda, reprochó la actitud del ministro, Cristóbal Montoro, respecto al archipiélago. La consellera respondió así a la carta de Montoro en la que pide correcciones al Govern balear por haberse desviado de la regla de gasto. "No sabemos en todo el año como ha calculado la regla de gasto (...) no hay una metodología clara", criticó.

"Montoro se olvida que somos de las comunidades más cumplidoras", incidió Cladera, que recordó que, por segundo año consecutivo, Balears no agotará en 2017 el límite de déficit y que, de hecho, quedará "cerca del superávit". También destacó que el Govern está pagando en tiempo a sus proveedores.

"El ministro Montoro se dedica a enviar cartas a las Comunidades Autónomas pero no cumple con su compromiso de tener una propuesta" de nuevo sistema de financiación autonómica, lamentó. En este sentido, señaló que desde su departamento tienen "pocas expectativas" respecto a la reforma del sistema de financiación ya que a pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que sería antes de finales de 2017, "ha habido cero avances". Cladera no solo constató el retraso en el inicio del proceso para cambiar el sistema de reparto de fondos entre las comunidades autónomas, sino que considera posible que este nuevo modelo no se aborde o que se plantee de manera que resulte peor que el vigente.



Federalismo en materia fiscal

Ante esta indefinición, insistió en la apuesta del Govern por el "federalismo" en materia fiscal, dotando a las regiones de mayores competencias en la recaudación y regulación de tributos. En su opinión, conceder a las comunidades "más autosuficiencia financiera" contribuiría a solucionar problemas de España como el conflicto catalán.