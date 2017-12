Los padres apoyan que los directores perfilen plazas y los sindicatos se oponen

Choque entre sindicatos y padres ante el hecho de que los equipos directivos tengan margen de maniobra para acotar qué profesores quieren en sus centros.

Ya está aprobado. Los directores podrán perfilar un 20% de las plazas de su plantilla para desarrollar sus proyectos de centro. Los sindicatos se oponen (el STEI-i anunció ayer que estudia acudir a los tribunales) y las familias (las integradas en la Federación de Asociación de Padres de Alumnos FAPA) lo aplauden.

Hace dos semanas la conselleria de Educación retiró su propuesta ante el unánime rechazo sindical y, tras cambiar algunos matices, la volvió a plantear a la mesa sectorial la semana pasada. Finalmente, pese a que de nuevo los sindicatos se posicionaron en contra, el conseller, Martí March, firmó la resolución argumentando que servirá para "mejorar la educación, reforzar la innovación pedagógica" y dar "coherencia al proyecto educativo".

Para FAPA hacía falta regular este tema ya que se trata de una necesidad del sistema educativo en un momento "de cambio" en cuestiones de metodología y organización, con, por ejemplo, centros que llevan a cabo proyectos que van más allá de un curso académico y requieren cierta estabilidad en las plantillas. FAPA defiende que este nuevo sistema "en ningún caso quiere cuestionar los derechos laborales de los docentes" y no se debe interpretar "como un ataque" a estos "como interesadamente se ha insinuado".

Por ello, la Federación reclama que se lleve a cabo siempre "con todas las garantías jurídicas y administrativas necesarias"; que sea una "propuesta justificada y argumentada" y que se haga de forma pública, partiendo de dirección pero pasando por los órganos de participación como la comisión de coordinación pedagógica, el claustro y el consejo escolar.

Los sindicatos desde el principio han alertado de que este procedimiento puede ir en contra de los principios de igualdad y méritos y afectar a los derechos de los profesores. Desde el STEI ayer aseguraron, a través de una nota, que "no consentirán" que mediante esta nuevo sistema "se alteren los procedimientos ordinarios reglados de movilidad del profesorado, como son el concurso general de traslados o la convocatoria de interinos".

Tampoco le ha gustado a este sindicato, el mayoritario en la enseñanza pública, las maneras de la Conselleria, al considerar que la resolución ha sido "una imposición" de Educación tras escuchar a la Mesa de Directores. El STEI-i lamentó que se está ignorando a la mesa sectorial "con demasiado frecuencia". En su comunicado, el sindicato recordó además que este sistema de acceso está en el texto de Illes per un Pacte, que aún está debatiéndose en sede parlamentaria. Denunció también que aplicar este procedimiento supone desarrollar la LOMCE, algo que se había pactado que no se haría en los acuerdos de Govern firmados entre PSIB, Més y Podem a principios de legislatura: "Es un incumplimiento flagrante", concluye el STEI-i, que ahora analiza si recurrirá la resolución ante una posible vulneración de los derechos de los funcionarios y que la "combatirá" para minimizar sus efectos.

Ante el rechazo de los sindicatos, Educación modificó algunos puntos. Por ejemplo, si antes se decía que estas plazas con perfil educativo se otorgaban en unas comisiones de servicios que debían ser prorrogables, el texto final señala que podrán ser prorrogables "siempre que no se cubran por los procedimientos ordinarios de provisión". Los sindicatos temen que esto acabe traduciéndose en algo definitivo, lo que supondría bloquear las plazas y evitar la libre concurrencia.

CCOO ha señalado además que considera excesivo que se pueda perfilar hasta un 20% de plazas, y UOB ha criticado que no se especifique si se refiere a la cuota total del centro, lo que según sus cálculos supondría un total de 2.200 plazas, o solo a las vacantes.

Otro de los cambios añadidos por Educación es que además de tener que contar con un informe del consejo escolar, también hará falta el visto bueno del claustro.

No todos los centros podrán plantearse perfilar plazas (por ejemplo, el director no podrá ser accidental y deberá tener proyecto) y no todos los profesores podrán aspirar a ocuparlas (hace falta acreditar formación específica para el tipo de plazas, como en nuevas tecnologías o en innovación, además de otros requisitos).