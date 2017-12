Caso Cursach: La madame denuncia que le ofrecieron dinero para acusar al juez y al fiscal

Nuevo episodio de la trama Cursach. La testigo número 31 presentó ayer una denuncia en el juzgado, en la que asegura que un abogado del empresario le hizo una oferta económica para que declarara que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán le habían coaccionado a la hora de declarar, afirmación que asegura que es mentira. Esta tetsigo, que ejercía como madame, acusa al abogado Vicente Campaner de haberla engañado e incluso de arrebatarle unas pruebas para utilizarlas en su favor. Este letrado, que no está personado en la causa y solo defiende al empresario en el tema penitenciario, es quien firma la querella que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el juez y fiscal, que ha sido inicialmente rechazada, y es el que ha impulsado las dos manifestaciones que se han celebrado frente a las puertas del juzgado, para denunciar lo que considera graves anomalías en la instrucción de este caso.

La mujer prestó esta declaración en el juzgado de instrucción número 12, el mismo que instruye el caso del empresario. No denunció ante el juez Penalva, que ha tenido que apartarse momentáneamente de la instrucción debido a la recusación que le planteó el abogado de Tolo Sbert, el ejecutivo del grupo Cursach. El juez que le tomó declaración es Miguel Florit, con la asistencia del secretario judicial.

La testigo 31 aportó, además, una serie de capturas del teléfono móvil, que detallan la conversación vía WhatsApp que presuntamente mantuvo con el abogado hace varios días. El letrado, entre otras muchas cosas, supuestamente en estos mensajes insiste a la mujer para que acuda a declarar ante el Tribunal Superior en la querella que ha presentado contra Penalva y Subirán, aunque ella se niega. "Creía que me la jugabas, así que si quieres hacemos las paces y empezamos de nuevo. Vas al TSJB conmigo, pero me tienes que dar al 29 (otro testigo protegido). Ya te digo que dinero no te voy a dar", le anunciaría el letrado en uno de estos mensajes.

La testigo protegido aseguró ayer al juez Florit que hasta en tres ocasiones el abogado vinculado al empresario le realizó la oferta económica para que explicara en el TSJB que había sido coaccionada por el instructor y por el fiscal, pero que en todas las ocasiones rechazó el dinero. Siempre según su versión, la cantidad económica que le ofrecía era de 10.000 euros.

La madame señala que está arrepentida de haberse entrevistado con el abogado y de haberle entregado una copia de los WhatsApp que mantuvo con el juez Penalva, pero que lo hizo porque en ese momento se sentía enfadada porque la Policía la estaba investigando y había frustrado la posibilidad de encontrar un empleo.

En algunos pasajes de los mensajes telefónicos que aportó la testigo se refieren a la denuncia que Campaner, en representación de una clienta, presentó contra ella en el juzgado y se refiere a una presunta estafa por una póliza de seguros. El abogado presuntamente se muestra dispuesto a ayudarla en esta denuncia, "pero siempre y cuando tú me des a mí algo como la otra vez". El letrado de Cursach le pediría que le entregue algún material que pueda aprovechar para desacreditar el testimonio del ex camarero de Tito's al que ha venido insultando en las últimas fechas en las redes sociales, calificándolo, entre otros muchos apelativos, de mentiroso. Campaner supuestamente se compromete a conseguir que su clienta renuncie a la posibilidad de solicitar una pena de prisión contra la madame, siempre que a cambio le entregue este material que, según sospecha, tiene elladel testigo número 29. "Yo ya te he dicho que te ayudaría en eso. Y te quitaría mis honorarios también, porque te condenaré seguro y tendrás que pagarlo. No soy barato... Lo dicho, me das al 29 y te ayudo".

Dice que no la presionaron



A pesar de que desde el entorno de Cursach se aseguró que la mujer acudiría al TSJB a denunciar que había sido coaccionada por el juez y fiscal para declarar en una determinada línea, la testigo insistió ayer en que esta presión nunca existió, al contrario, afirma que siempre se le insistió en que debía contar la verdad y explicar lo que ella sabía, sin añadir nada más.

La mujer asegura que todos los hechos que ella ha venido contando responden a la realidad, al igual que los datos que aparecen escritos en la agenda que entregó en el juzgado, en el que aparecen anotados nombres, fechas y cantidades sobre las supuestas orgías que organizaba en el burdel en honor de José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Estos encuentros sexuales, según ella, los financiaba Cursach.