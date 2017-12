La concesionaria dice que ha abierto el túnel de Sóller antes como "gesto de agradecimiento y despedida a todos los usuarios"

Globalvía, la concesionaria del túnel de Sóller, ha explicado que ha abierto el túnel antes de la hora prevista por las instituciones esta medianoche "como gesto de agradecimiento y despedida a todos los usuarios del valle durante los 20 años en los que ha velado por su seguridad, por un tránsito más cómodo y rápido atravesando la sierra de Tramuntana", ha dicho en un comunicado.

La concesionaria señala que el Consell tiene "potestad" potestad para rescatar el túnel "si concurre el interés público". No obstante, afirma que ha presentado "oposición en tribunales" al rescate porque cree que no existe "justificación legal de dicho interés" y por "la cifra del rescate" ya que considera que "no respeta las reglas que el contrato y la legislación establecen".



Se mantiene la apertura oficial

El Consell mantiene el acto de apertura oficial, que se llevará a cabo a las 23:30 horas, con un acto simbólico al que asistirán la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, junto a otras autoridades, con motivo de la entrada en vigor del rescate.