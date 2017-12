El Supremo ratifica un año de cárcel a los jóvenes que interrumpieron una misa

Los cinco jóvenes militantes del movimiento Arran que organizaron una protesta durante la celebración de una misa que se celebraba en la iglesia de San Miquel, en Palma, han sido finalmente condenados a un año de cárcel. El Tribunal Supremo, en una sentencia conocida ayer, ha rechazado los recursos contra la sentencia que dictó la Audiencia de Palma, que condenó los hechos que se produjeron el domingo día 9 de febrero de 2014.

Esa mañana, según han declarado los tribunales, un grupo de unas 30 personas se concentró en la entrada de la iglesia. El objetivo era protestar contra la reforma de la ley del aborto que pretendía aprobar el Gobierno, que finalmente descartó. La manifestación se trasladó al interior de la iglesia, mientras se estaba celebrando una ceremonia. Los jóvenes invadieron el pasillo central del templo, al tiempo que gritaban "aborto libre y gratuito", así como "fuera los rosarios de nuestros ovarios".

Tanto el sacerdote, como empleados de la iglesia, así como algunos feligreses que asistían a la ceremonia religiosa formaron una barrera y extendieron los brazos para no dejar pasar a los manifestantes y evitar que llegaran al altar. Gracias a esta reacción lograron que los jóvenes retrocedieran y se dirigieran hacia la salida de la iglesia, si bien ninguno de ellos dejó de gritar. Además de gritos contra la reforma del aborto los jóvenes desplegaron una pancarta que recogía sus reivindicaciones.

Esta manifestación, que se celebró en plena ceremonia religiosa, se prolongó aproximadamente unos diez minutos. El sacerdote que oficiaba la misa se vio obligado a interrumpir las lecturas y no pudo reanudar la ceremonia hasta que los manifestantes no se fueron. En el incidente no hubo que lamentar ningún herido, ni episodio violento, según señalaba la sentencia.

Los jóvenes, que han sido declarados culpables de un delito contra la libertad religiosa, manifestaron durante el juicio que no sabían que en ese justo momento se estaba celebrando una misa. Sin embargo, este argumento fue rechazado, primero por la Audiencia de Palma y ahora por el Supremo, dado que la concentración se produjo al mediodía, la hora que durante años se viene celebrando una misma en esta iglesia tan conocida del centro de Palma.

El Supremo ha tenido que analizar si, tal como contemplaron los jueces de la Audiencia de Palma, se daban los requisitos que castiga el artículo 523 del Código Penal. Este artículo, que castiga los actos contra la libertad religiosa, establece que "quienes con violencia, amenaza, tumulto, o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbara los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas será condenado" con penas de prisión de seis meses a seis años.

"Existió una interrupción de un acto religioso, de una ceremonia propia y característica del culto católico en un día de los considerados de precepto, en los que es de especial importancia para esa confesión religiosa", señala la sentencia. Para los jueces es importante el tiempo que se prolongó la manifestación, diez minutos, porque entienden que fue una interrupción "relevante", sin olvidar que los jóvenes salieron de la iglesia ante la barrera humana que se había formado para evitar que alcanzaran el altar. "No es posible calificar la conducta como impedimento, interrupción o perturbación menor", sentencia del Tribunal Supremo.

Los magistrados también tienen muy claro que "los acusados sabían que el domingo, a las doce, se celebraba en esa iglesia una misa muy concurrida habitualmente". Rechazan, como señalaba el recurso de la defensa, que los acusados únicamente pretendían maximizar la visibilidad de su protesta. Al contrario, "eligieron conscientemente esa iglesia, ese día y esa hora en la búsqueda de maximizar la repercusión pública de la acción".

La sentencia detalla que la protesta, en si misma, era legítima. Sin embargo, se organizó de tal forma que fuera "bien perceptible por terceros".

El Supremo deja claro que el derecho a la libertad de culto, cuando tiene lugar en el interior de un templo religioso, no afecta en absoluto al derecho de los demás a manifestarse para expresar su opinión o "expresarla de cualquier otra forma".

Según los magistrados, los jóvenes tenían todo el derecho de expresar libremente su opinión sobre el aborto, pero rebasaron los límites que marca la ley. No tenían ningún derecho a protestar en un lugar destinado al culto.

Cabe recordar que el obispado de Mallorca actuó como acusación particular contra estos jóvenes. Sin embargo, antes del juicio se les planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El obispo solo exigía que los jóvenes manifestantes reconocieran que había cometido un error y pidieran perdón. Sin embargo, no quisieron aceptar esta condición.