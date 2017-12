Montoro reclama medidas al Govern a días de acabar el año para cumplir su regla de gasto

A días de acabar el año y con el ejercicio presupuestario prácticamente cerrado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avisa a Balears que incumplirá su polémica regla de gasto. Sin margen alguno, Madrid pregunta al Govern qué medidas piensa tomar para reenderezar el rumbo y cumplir con una regla que, a días de hoy, la consellera de Hacienda balear, Catalina Cladera, aún desconoce cómo se calcula en el Ministerio.

En una misiva, fechada a 5 de diciembre y que paralelamente se envió a otras nueve comunidades, Montoro alerta al Govern de que "se ha apreciado una evolución que podría poner en un posible riesgo el cumplimiento de la regla de gasto", que impide traducir en aumento de gasto el crecimiento económico de las autonomías y que, en este 2017, el Ministerio calculó en un 2,1 por ciento.

Según el Ministerio, la desviación de Balears podría llegar al 6,9 por ciento, y por ello pide al Govern las causas de tal desvío y qué "medidas de corrección" prevé tomar para evitarlo. Sin embargo, a diferencia de otras siete autonomías, Balears, junto a Madrid y Navarra, no ha recibido ninguna carta en la que el Ministerio le exija ajustes en las cuentas, por estar las tres entre las comunidades cumplidoras con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2016. En cualquier caso, a estas alturas ya no tendrían efecto en lo presupuestado para el año que acaba.

Por ello, para la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, esta carta de Montoro a las autonomías sólo busca "demostrar que controla a las autonomías". "Acabamos ya el año y no hay tiempo de tomar ninguna medida, ya no podemos hacer nada", explica la consellera balear de Hacienda.



200 millones menos de gasto

La regla de gasto es una de las tres exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las autonomías, además del límite de déficit -lo que se gasta más de lo que se ingresa- y la deuda -el déficit acumulado. Precisamente, Cladera denuncia que "a Balears no se le puede reprochar nada, porque está cumpliendo con todo": la consellera ve posible acabar el año sin déficit, con equilibrio presupuestario o incluso con superávit, y recuerda que la previsión de su Conselleria es empezar a reducir deuda por primera vez a partir del próximo año. De este modo, el único incumplimiento del Govern sería esta regla de gasto.

Y Cladera señala que no se podrá cumplir mientras los cálculos del Ministerio sean opacos. "No tenemos ni idea de cuál es la fórmula de cálculo, lo que nos impide poder hacer bien nuestra previsión", lamenta la consellera, que, recuerda, no obstante, que los presupuestos para 2018 aumentarán sólo en 250 millones de euros, aunque con la previsión de crecimiento de Balears, podrían ser 450 millones. Es decir: 200 millones que el Govern no podrá destinar a servicios públicos para cumplir con esa regla de gasto impuesta por el ministro Montoro.



Mañana, reunión con Montoro

El Govern hará llegar mañana mismo a Montoro sus quejas a través del director general de Presupuestos, Joan Carrió. Está prevista una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Ministerio de Hacienda y a los responsables de las haciendas de todas las comunidades, para hablar de la reforma del modelo de financiación autonómica, pero que en los últimos encuentros ha servido a las autonomías para protestar por la regla de gasto y pedir a Montoro más flexibilidad para aplicarla.

Además de Balears, el Ministerio de Hacienda ha alertado del incumplimiento de su regla de gasto a Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana. También ha enviado carta a la interventora de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal; cuando se da la circunstancia de que la gestión de la consejería catalana de Hacienda está en manos del propio Ministerio por la aplicación del artículo 155.

Pese a que a Balears, como a Navarra, no se le pida ajustes por haber cumplido en 2016, las dos son las que registrarían, según el Ministerio de Hacienda, la mayor desviación de la regla de gasto.