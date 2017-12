Las familias de FAPA, a favor de que los centros elijan el 20% de los profesores

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) se muestra partidaria de que los equipos directivos puedan perfilar hasta el 20% de las plazas de profesorado de sus centros educativos y subrayan que la medida no debe ser interpetada por los docentes "como un ataque". La entidad argumenta que los proyectos educativos que hoy se están implantando en cada vez más colegios e institutos duran más de un curso académico y que la inestabilidad de las plantillas docentes que supone seguir estrictamente el orden de la lista de interinos perjudica esta metodología y, por tanto, a los niños.



Eso sí, la Federación considera que esta perfilación de plazas ha de contar "con todas las garantías" para evitar arbitrariedad y los directores han de consultar la propuesta en órganos como el consejo escolar. Asimismo, los padres insisten en que este nuevo sistema de acceso "en ningún caso quiere cuestionar los derechos laborales de los docentes" y no se debe interpretar "como un ataque" a estos "como interesadamente se ha insinuado". Cabe recordar que el sistema planteado por Educación generó un rechazo sindical unánime. El conseller Martí March lo ha defendido como una manera de "mejorar la educación, reforzar la innovación pedagógica" y dar "coherencia al proyecto educativo".



Para las asociaciones de FAPA la perfilación de plazas es un elemento "que se ha de regular" ya que se trata de una necesidad del sistema educativo en un momento "de cambio" en cuestiones de metodología y organización. Por ejemplo, ha indicado la entidad en un comunicado, el desarrollo de proyectos educativos no abarca solo un curso académico y supone una manera de trabajar que va sumando años, lo que choca con el actual modo de adjudicación de plazas, que se hace pensando solo en un curso, con lo que hay centros que renuevan mucho profesor cada ejercicio lo que dificulta continuar con el trabajo por proyectos iniciado el periodo académico anterior.



Por ello, FAPA defiende perfilar plazas vinculadas a proyectos u otras cuestiones propias de cada centro (como comisiones de convivencia, agentes de igualdad...), aunque reclama que este procedimiento se haga siempre "con todas las garantías jurídicas y administrativas necesarias", que sea una "propuesta justificada y argumentada" y que se haga de forma pública, partiendo de dirección pero pasando por los órganos de participación como la comisión de coordinación pedagógica, el claustro y el consejo escolar.